Де сьогодні на Харківщині атакували росіяни — зведення Генштабу ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Шість атак російських військових зафіксував з початку доби та станом на 16:00 у Харківській області Генштаб ЗСУ.
На Південно–Слобожанському напрямку супротивник двічі намагався покращити своє положення в районі Вовчанських Хуторів. Одна атака триває.
На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази проводили штурмові дії в районах Петропавлівки та Новоосинового.
Нагадаємо, вранці 9 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на Харківщині було 15 боїв. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували сім разів біля Вовчанських Хуторів, Стариці, Красного Першого та Приліпки. Тим часом на Куп’янському – ЗСУ відбили вісім штурмів ворога в районі Петропавлівки, Новоосинового, Ківшарівки та Новоплатонівки.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, новини Харкова, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Де сьогодні на Харківщині атакували росіяни — зведення Генштабу ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2026 в 17:11;