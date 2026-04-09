Де сьогодні на Харківщині атакували росіяни — зведення Генштабу ЗСУ

Фронт 17:11   09.04.2026
Олена Нагорна
Де сьогодні на Харківщині атакували росіяни — зведення Генштабу ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Шість атак російських військових зафіксував з початку доби та станом на 16:00 у Харківській області Генштаб ЗСУ.

На Південно–Слобожанському напрямку супротивник двічі намагався покращити своє положення в районі Вовчанських Хуторів. Одна атака триває.

На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази проводили штурмові дії в районах Петропавлівки та Новоосинового.

Нагадаємо, вранці 9 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на Харківщині було 15 боїв. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували сім разів біля Вовчанських Хуторів, Стариці, Красного Першого та Приліпки. Тим часом на Куп’янському – ЗСУ відбили вісім штурмів ворога в районі Петропавлівки, Новоосинового, Ківшарівки та Новоплатонівки.

Читайте також: Ворог просунувся на Харківщині – DeepState знову оновив мапу

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Де сьогодні на Харківщині атакували росіяни — зведення Генштабу ЗСУ
Де сьогодні на Харківщині атакували росіяни — зведення Генштабу ЗСУ
09.04.2026, 17:11
Армія РФ вдарила по Золочеву: серед постраждалих – діти, наслідки (фото)
Армія РФ вдарила по Золочеву: серед постраждалих – діти, наслідки (фото)
09.04.2026, 16:03
Ворог просунувся на Харківщині – DeepState знову оновив мапу
Ворог просунувся на Харківщині – DeepState знову оновив мапу
09.04.2026, 16:44
Нелегально торгували сигаретами: «сімейний бізнес» накрили в Харкові (фото)
Нелегально торгували сигаретами: «сімейний бізнес» накрили в Харкові (фото)
09.04.2026, 15:28
Напад на ТЦК чи “сафарі на людину” – деталі суду в Харкові (відео)
Напад на ТЦК чи “сафарі на людину” – деталі суду в Харкові (відео)
09.04.2026, 17:30
«Критичні борги Харкова»: Терехов відповів про фінансове положення міста
«Критичні борги Харкова»: Терехов відповів про фінансове положення міста
09.04.2026, 13:31

Новини за темою:

08.04.2026
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
07.04.2026
Де сьогодні на Харківщині атакувала РФ – інформація Генштабу ЗСУ
06.04.2026
Шість атак РФ на Харківщині з початку доби: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
05.04.2026
Де на Харківщині точилися бої минулої доби – Генштаб ЗСУ
04.04.2026
Де сьогодні, 4 квітня, атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ


  • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2026 в 17:11;

