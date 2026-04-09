Де сьогодні на Харківщині атакували росіяни — зведення Генштабу ЗСУ

Шість атак російських військових зафіксував з початку доби та станом на 16:00 у Харківській області Генштаб ЗСУ.

На Південно–Слобожанському напрямку супротивник двічі намагався покращити своє положення в районі Вовчанських Хуторів. Одна атака триває.

На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази проводили штурмові дії в районах Петропавлівки та Новоосинового.

Нагадаємо, вранці 9 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на Харківщині було 15 боїв. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували сім разів біля Вовчанських Хуторів, Стариці, Красного Першого та Приліпки. Тим часом на Куп’янському – ЗСУ відбили вісім штурмів ворога в районі Петропавлівки, Новоосинового, Ківшарівки та Новоплатонівки.