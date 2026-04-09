Де атакував ворог на Харківщині – ранкове зведення Генштабу
Про 15 боїв, які були протягом минулої доби на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували сім разів біля Вовчанських Хуторів, Стариці, Красного Першого та Приліпки.
Тим часом на Куп’янському – ЗСУ відбили вісім штурмів ворога в районі Петропавлівки, Новоосинового, Ківшарівки та Новоплатонівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення. Вчора противник завдав 75 авіаційних ударів, скинувши 250 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10100 дронів-камікадзе та здійснив 3625 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 107 – із реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у ГШ.
Втрати ворога сьогодні такі:
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Де атакував ворог на Харківщині – ранкове зведення Генштабу», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2026 в 08:15;