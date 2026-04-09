Де атакував ворог на Харківщині – ранкове зведення Генштабу

Україна 08:15   09.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про 15 боїв, які були протягом минулої доби на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували сім разів біля Вовчанських Хуторів, Стариці, Красного Першого та Приліпки.

Тим часом на Куп’янському – ЗСУ відбили вісім штурмів ворога в районі Петропавлівки, Новоосинового, Ківшарівки та Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення. Вчора противник завдав 75 авіаційних ударів, скинувши 250 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10100 дронів-камікадзе та здійснив 3625 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 107 – із реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у ГШ.

Втрати ворога сьогодні такі:

Читайте також: Deep State повідомляє про просування РФ на Куп’янщині

