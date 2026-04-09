Новини Харкова – головне 9 квітня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:13
Причини нічних тривог у Харкові та області
Тривогу цієї ночі оголошували двічі. Перша – звучала з 00:08 до 02:46. Моніторингові ТГ-канали інформували, що у передмісті літали безпілотники, проте невдовзі – зникли. Вже о 02:39 у Повітряних силах ЗСУ попередили, що на Харківщину знову висунулися дрони.
Ще одна тривога пролунала о 05:59. Раніше захисники неба писали про авіабомби, які летять на регіон.
О 06:59 пролунав відбій. Інформації про “прильоти” та руйнування не було.
• Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2026 в 07:13;