Новини Харкова – головне 9 квітня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:13

Причини нічних тривог у Харкові та області

Тривогу цієї ночі оголошували двічі. Перша – звучала з 00:08 до 02:46. Моніторингові ТГ-канали інформували, що у передмісті літали безпілотники, проте невдовзі – зникли. Вже о 02:39 у Повітряних силах ЗСУ попередили, що на Харківщину знову висунулися дрони.

Ще одна тривога пролунала о 05:59. Раніше захисники неба писали про авіабомби, які летять на регіон.

О 06:59 пролунав відбій. Інформації про “прильоти” та руйнування не було.