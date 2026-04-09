Зеленський вручив орден Терехову і відзнаку “Місто-герой” Куп’янську (відео)
Орден “За мужність” ІІ ступеня вручив президент Володимир Зеленський 9 квітня меру Харкова Ігорю Терехову.
Церемонія нагородження відбулася під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, йдеться на сайті Офісу президента.
Зеленський вручив державні нагороди — ордени “За заслуги” І, ІІ та ІІІ ступенів, а також ордени княгині Ольги ІІ та ІІІ ступенів — представникам органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій.
Також президент вручив почесні відзнаки “Місто-герой України” містам, яким присвоїв це звання ще 30 вересня 2025 року.
Серед відзначених – міста Донеччини: Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ і Слов’янськ. На Запоріжжі це Гуляйполе та Оріхів, на Дніпровщині – Марганець, Нікополь і Павлоград, на Хмельниччині – Старокостянтинів, на Сумщині – Суми та Тростянець. На Харківщині – Куп’янськ, що залишається в зоні активних бойових дій і перебуває під постійними російськими обстрілами.
“Місто — герой України Куп’янськ” – цю високу відзнаку нашого міста сьогодні мав за честь отримати від імені всіх мешканців громади з рук президента. Наш нескорений, незламний, український Куп’янськ з перших днів повномасштабного вторгнення зазнав тяжких випробувань. Він пережив окупацію й дочекався звільнення, ставши синонімом супротиву й нескореності”, — прокоментував мер Андрій Беседін.
Відео: Zelenskiy / Official
Нагадаємо, Зеленський запровадив почесну відзнаку «Місто-герой України» 6 березня 2022 року та присвоїв її Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону й Чернігову, 24 березня 2022 року – Бучі, Ірпеню, Миколаєву та Охтирці, а 30 вересня 2025 року – ще 16 містам у семи областях. Загалом уже 26 українських міст мають відзнаку «Місто-герой України».
Читайте також: «Критичні борги Харкова»: Терехов відповів про фінансове положення міста
- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2026 в 19:34;