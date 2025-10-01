Куп’янськ отримав звання міста-героя – Зеленський (відео)
Президент України Володимир Зеленський присвоїв місту Куп’янськ на Харківщині звання «Місто-герой України». Про це він повідомив 1 жовтня.
«Сьогодні, у День захисників, на Покрову, ми в Україні відзначаємо кожного, хто долучився до захисту нашої держави, хто свої зусилля докладає, щоб усій країні вдалося. І правильно саме сьогодні відзначити так само й наші громади в Україні, ті наші міста, які дуже часто беруть на себе найбільше в захисті, у стійкості. Сьогодні, у цей День захисників і захисниць, на Покрову, ми відзначаємо ще міста-герої. Я підписав указ. Міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей. Міста, які на захисті всієї нашої держави – у повному сенсі цих слів», – сказав Зеленський.
Президент зазначив, що в Куп’янську наразі особливо складно, там тривають бойові дії, воно потерпає від російської підлості та жорстокості.
«Але яке захищають дійсно героїчні наші люди, яке героїчно закриває Харківщину від Росії», – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, у 2022-му році звання «Місто-герой України» отримав Харків. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Цю відзнаку надали за подвиг, масовий героїзм та стійкість громадян у захисті міста під час відсічі російської агресії.
