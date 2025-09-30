Куп’янськ закритий. Що відбувається у місті, розповів Синєгубов (відео)

У Куп’янську українські військові роблять все можливе, щоб по максимуму знищити ворога, який намагається проникнути в місто та штурмувати позиції СОУ.

«Над цим працюють всі сили. Не будемо розкривати деталі цієї операції, думаю, що Генштаб повідомить про це все у свій час. Однак маємо робити все можливе, щоб втримати по тому напрямку ворога. Бо він обрав цей напрямок для себе як пріоритетний. У ворога просувань по тому напрямку немає», – підкреслив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що Куп’янськ закритий для в’їзду будь-кого, крім українських військових. Про це інформував начальник МВА Андрій Беседін у етері «Суспільного». При цьому в місті залишається близько 680 людей. У них немає та не буде опалення й електрики, майже відсутній зв’язок. Евакуацію з Куп’янська проводили понад рік, проте частина мешканців категорично від неї відмовилася. Тепер у них залишилося тільки два варіанти: виходити за межі міста пішки або ж звернутися по допомогу до українських військових. Евакуація ще можлива, але це вже критична точка, попередив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.