«Потрібно сконцентрувати всі сили, щоб закрити небо над Харковом» – Терехов
Мер міста Ігор Терехов наголосив, що найголовніше зараз у Харкові – це закрити небо. Про це передає кореспондент МГ «»Об’єктив».
«Дати людям жити в безпечних умовах. Це головне. І нам потрібно сконцентрувати всі сили для того, щоб закрити небо над Харковом. Щоб не лунали вибухи у Харкові, щоб не забирали життя харків’ян – дітей, дорослих, людей похилого віку», – зазначив Терехов.
Він також підкреслив, що попри все, у Харкові бачать майбутнє українського міста.
«І ми сьогодні вибудовуємо генеральний план розвитку міста Харкова. Разом з фундацією Нормана Фостера, з фінансовою підтримкою уряду Німеччини. Це чіткий план, покроковий план дій в майбутньому. І для нас це дуже важливо. І дуже важливо, щоб після нашої перемоги ми разом відбудували наше славетне місто», – сказав Терехов.
Читайте також: “Певне хвилювання є” – Терехов про погрози наступу на Харків
Новини за темою:
- Категорії: Репортаж, Харків; Теги: будущее, генеральный, закрыт, небо, план, терехов, фостер, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Потрібно сконцентрувати всі сили, щоб закрити небо над Харковом» – Терехов»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 12:46;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер міста Ігор Терехов наголосив, що найголовніше зараз у Харкові – це закрити небо. Про це передає кореспондент МГ «»Об’єктив». ".