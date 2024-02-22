«Потрібно сконцентрувати всі сили, щоб закрити небо над Харковом» – Терехов

Мер міста Ігор Терехов наголосив, що найголовніше зараз у Харкові – це закрити небо. Про це передає кореспондент МГ «»Об’єктив».

«Дати людям жити в безпечних умовах. Це головне. І нам потрібно сконцентрувати всі сили для того, щоб закрити небо над Харковом. Щоб не лунали вибухи у Харкові, щоб не забирали життя харків’ян – дітей, дорослих, людей похилого віку», – зазначив Терехов.

Він також підкреслив, що попри все, у Харкові бачать майбутнє українського міста.

«І ми сьогодні вибудовуємо генеральний план розвитку міста Харкова. Разом з фундацією Нормана Фостера, з фінансовою підтримкою уряду Німеччини. Це чіткий план, покроковий план дій в майбутньому. І для нас це дуже важливо. І дуже важливо, щоб після нашої перемоги ми разом відбудували наше славетне місто», – сказав Терехов.