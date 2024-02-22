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«Нужно сконцентрировать все силы, чтобы закрыть небо над Харьковом» — Терехов

Репортаж 12:46   22.02.2024
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
«Нужно сконцентрировать все силы, чтобы закрыть небо над Харьковом» — Терехов

Мэр города Игорь Терехов подчеркнул, что самое главное сейчас в Харькове – закрыть небо. Об этом передает корреспондент МГ «Объектив».

«Дать людям жить в безопасных условиях. Это главное. И нам нужно сконцентрировать все силы, чтобы закрыть небо над Харьковом. Чтобы не звучали взрывы в Харькове, чтобы не забирали жизнь харьковчан — детей, взрослых, пожилых людей», — отметил Терехов.

Он также подчеркнул, что несмотря на все, в Харькове видят будущее украинского города.

«И мы сегодня строим генеральный план развития города Харькова. Вместе с фондом Нормана Фостера, с финансовой поддержкой правительства Германии. Это четкий план, пошаговый план действий в будущем. И для нас это очень важно. И очень важно, чтобы после нашей победы мы вместе отстроили наш знаменитый город», — сказал Терехов.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 12:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр города Игорь Терехов подчеркнул, что самое главное сейчас в Харькове – закрыть небо. Об этом передает корреспондент МГ «Объектив».".