«Нужно сконцентрировать все силы, чтобы закрыть небо над Харьковом» — Терехов

Мэр города Игорь Терехов подчеркнул, что самое главное сейчас в Харькове – закрыть небо. Об этом передает корреспондент МГ «Объектив».

«Дать людям жить в безопасных условиях. Это главное. И нам нужно сконцентрировать все силы, чтобы закрыть небо над Харьковом. Чтобы не звучали взрывы в Харькове, чтобы не забирали жизнь харьковчан — детей, взрослых, пожилых людей», — отметил Терехов.

Он также подчеркнул, что несмотря на все, в Харькове видят будущее украинского города.

«И мы сегодня строим генеральный план развития города Харькова. Вместе с фондом Нормана Фостера, с финансовой поддержкой правительства Германии. Это четкий план, пошаговый план действий в будущем. И для нас это очень важно. И очень важно, чтобы после нашей победы мы вместе отстроили наш знаменитый город», — сказал Терехов.