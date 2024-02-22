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«Определенное волнение есть» — Терехов об угрозах наступления на Харьков

Общество 10:21   22.02.2024
Оксана Горун
«Определенное волнение есть» — Терехов об угрозах наступления на Харьков Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал продолжающиеся прогнозы о неком наступлении РФ на город, а также — выявление вражеских наводчиков.

«Прежде всего, Харьков – это несгибаемый город, город-Герой, кстати. Дух был, есть и будет. Это украинский город и всегда будет украинским городом. Что касается беспокойства. Да, определенное волнение есть, но как вы уже говорили, нет накопления (войск у границы — Ред.) такого. О чем говорят наши военные. И знаете, что я хочу сказать? Не важно какие планы у нашего врага. Важно, как мы будем давать отпор нашему врагу. А то, что мы дадим достойный отпор, и то, что Харьков будет украинским городом, это однозначно», — сказал Терехов.

Он также поблагодарил сотрудников СБУ за действенную борьбу с коллаборантами в Харькове. Одну такую 34-летнюю предательницу, наводившую ракеты на центр Харькова, задержали накануне.

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«К сожалению, несмотря на все ужасы войны, есть люди, которые сотрудничают с врагом. Их немного, но есть. Поэтому я благодарен Службе безопасности Украины, которая очень серьезно работает в этом направлении, выявляет коллаборантов и показывает последствия того, что они натворили. Каждый преступник должен понимать, что он будет наказан», — подчеркнул Игорь Терехов.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал продолжающиеся прогнозы о неком наступлении РФ на город, а также — выявление вражеских наводчиков".