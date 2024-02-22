Впервые РФ грамотно наступает на Харьковщине, пойдут ли на Харьков — ISW

Институт изучения войны (ISW) опубликовал большой аналитический материал, посвященный наступательной операции армии РФ на территории Харьковской и Луганской областей (Купянском и Лиманском направлениях).

Аналитики ISW разобрали «по косточкам» происходящее под Купянском, в районе Боровой и Лимана и отметили, что эта наступательная операция радикально отличается от всего того, что делали оккупанты с момента полномасштабного вторжения в Украину.

«Российские силы проводят сплоченную многостороннюю наступательную операцию для достижения оперативно значимой цели почти впервые за более чем полтора года кампании в Украине. Перспективы этого наступления на Харьковско-Луганском направлении далеко не ясны, но его план и первоначальное осуществление знаменуют собой заметные изменения в подходе России к оперативному уровню», — заявили в Институте изучения войны.

До сих пор, по наблюдениям аналитиков, россияне либо концентрировали большие массы войск на конкретных населенных пунктах (как Бахмут или Авдеевка), либо проводили множество атак по различным направлениям, которые удалены друг от друга.

«Нынешнее российское наступление на Харьковско-Луганском направлении, напротив, включает в себя атаки по четырем параллельным направлениям, которые взаимно поддерживают друг друга и преследуют множество целей, которые в совокупности, вероятно, принесут значимые в оперативном отношении выгоды», — считают в ISW.

Аналитики выделили следующие четыре направления наступления армии РФ:

▶️ Вокруг Купянска и Синьковки;

▶️ От Табаевки в сторону Кругляковки;

▶️ От Макеевки в сторону Райгородки и/или Боровой;

▶️ От Кременной до Дробышево и/или Лимана.

«Очевидная координация российских наступательных усилий по четырем направлениям на линии Купянск-Сватово-Кременная, вероятно, отражает более широкую оперативную цель и оперативное планирование более высокого уровня. Российские цели на каждом направлении наступления, судя по всему, дополняют более широкую и сплоченную оперативную задачу по захвату восточного берега реки Оскол в Харьковской области», — считают аналитики.

Они отметили недавние тактические успехи, которых россияне добились на одном из направлений — в районе Табаевки и Крахмального, откуда, вероятно, планируют продвигаться на запад — к Оскольскому водохранилищу.

«Российские операции вокруг Табаевки, судя по всему, продвигаются по разным направлениям на северо-запад и запад-юго-запад, и пока неясно, по какому из них будут направлены основные усилия», — отметили в ISW.

Также геолоцированные кадры подтверждают продвижение россиян к востоку от Макеевки (условное направление «на Боровую»).

«Макеевка и Райгородка расположены на проселочных дорогах, соединяющих трассу Р66 Сватово-Кременная с Боровой, где находится переправа через реку Оскол. Однако путь от Райгородки до Боровой более прямой, чем маршрут от Макеевки до Боровой, что позволяет предположить, что российские войска могут решить возобновить наступательные операции в районе Райгородки, направленные на продвижение к Боровой. Альтернативно, проселочные дороги от Макеевки ведут на юго-восток к Лиману, а нынешняя активность россиян возле Макеевки может быть дополнительно направлена на поддержку наступательных усилий по форсированию реки Жеребец к западу от Кременной», — считают аналитики.

Выход к Осколу «будет стоить очень дорого»

По оценкам ISW, целью наступления является захват всех населенных пунктов на левом берегу Оскола, то есть восточного берега Купянска, Купянска-Узлового, Куриловки, Кругляковки, Боровой, населенных пунктов южнее Боровой и так далее. По прогнозам аналитиков, наступления на различных направлениях будут чередоваться, что позволит россиянам продолжать давление и одновременно перегруппировываться, проводить ротации и пополнять силы.

«Наступление россиян в направлении реки Оскол, скорее всего, достигнет кульминации на линии реки или перед ней, и россиянам, вероятно, придется провести фундаментальное восстановление формирований, участвующих в этом наступлении, прежде чем использовать их в последующих крупных наступательных операциях», — считают в ISW.

При этом там отмечают: такое наступление может занять месяцы и «будет стоить очень дорого».

«Постепенное наступление России, скорее всего, завершится истощающими лобовыми атаками на укрепившиеся украинские позиции в населенных пунктах вдоль реки Оскол и вблизи них», — прогнозируют в Институте изучения войны.

Там также отметили, что ожидать завершения наступления из-за весенней распутицы не стоит: российская армия, вероятно, проведет этот период в пеших атаках.

Силы обороны могут помешать планам врага при наличии материальных возможностей

Возможности же Сил обороны помешать россиянам реализовать свои планы, безусловно, сохраняются, но будут зависеть от материальных возможностей.

«Ранее ISW подсчитал, что экономное расходование материальных средств и неопределенность в оперативном планировании могут вынудить украинские силы принимать трудные решения о приоритете определенных участков фронта над секторами, где ограниченные территориальные неудачи наносят наименьший ущерб. Российское командование может надеяться, что восточный берег реки Оскол — это сектор, который украинские силы готовы уступить, чтобы продолжать реагировать на российские наступательные операции в других частях восточной Украины», — считают в ISW.

Если россиянам удастся реализовать свой замысел и достичь Оскола, по оценкам аналитиков, это «станет важным поворотным моментом в более чем полуторагодичной российской кампании на Украине». Выход врага к Осколу ограничит возможности ВСУ провести контрнаступление и, в том числе, освободить часть Луганской области. С другой стороны, для россиян такое смещение фронта откроет несколько возможностей для дальнейших действий. Среди вариантов дальнейшего развития событий: наступление на Славянск с северо-востока, попытка взять в широкий охват Силы обороны на востоке Донецкой области или же дальнейшее продвижение на Харьковщину.

Пойдут ли из Купянска в Харьков

Этот третий вариант в ISW рассматривают как наименее вероятный.

«Такая операция с этих позиций, вероятно, будет гораздо сложнее, чем наступление на Славянск. Кремль дал понять, что намерен вернуть себе территорию в Харьковской области и оккупировать Харьков. Захват восточного берега реки Оскол в Харьковской области мало что меняет в текущих перспективах российских военных. Российским войскам сначала придется атаковать через реку Оскол и, вероятно, потребуется оперативно окружить западный берег Купянска или захватить Двуречную (к северо-востоку от Купянска), прежде чем они смогут продвинуться дальше на запад, в Харьковскую область. Ни одно из этих начинаний не будет легким», — отметили в Институте изучения войны.

С точки зрения экспертов, маловероятно, что россияне смогут пересечь «большие территории открытой сельской местности», чтобы достичь того же Чугуева или Великого Бурлука.

«В качестве альтернативы российские войска могли бы попытаться захватить Изюм с юго-востока, хотя такое наступление, скорее всего, либо превратится в уязвимый выступ, либо потребует аналогичных широкомасштабных операций через реку Оскол. Эти перспективы продвижения России в Харьковскую область с восточного берега реки Оскол столь же сложны, как и перспективы продвижения в других местах вдоль международной границы с Белгородской областью, если не больше. Если российские войска в настоящее время проводят операцию по достижению реки Оскол в качестве многомесячных условий, определяющих усилия для последующей более крупной кампании, эта последующая более крупная кампания, вероятно, не будет направлена ​​на продвижение дальше на запад, в Харьковскую область», — подытожили в ISW.