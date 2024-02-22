Вперше РФ грамотно наступає на Харківщині, чи підуть на Харків з Осколу – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) опублікував великий аналітичний матеріал, що присвячений наступальній операції армії РФ на території Харківської та Луганської областей (Куп’янському та Лиманському напрямках).

Аналітики ISW розібрали “по кісточках” те, що відбувається під Куп’янськом, у районі Борової та Лимана та зазначили, що ця наступальна операція радикально відрізняється від усього того, що робили окупанти з моменту повномасштабного вторгнення в Україну.

“Російські сили проводять згуртовану багатосторонню наступальну операцію для досягнення оперативно значущої мети майже вперше за більш ніж півтора року кампанії в Україні. Перспективи цього наступу на Харківсько-Луганському напрямку далеко не зрозумілі, але його план та початкове здійснення знаменують собою помітні зміни у підході Росії до оперативного рівня”, – заявили в Інституті вивчення війни.

Досі, за спостереженнями аналітиків, росіяни або концентрували великі маси військ на конкретних населених пунктах (як Бахмут або Авдіївка), або проводили безліч атак з різних напрямків, які віддалені один від одного.

“Нинішній російський наступ на Харківсько-Луганському напрямку, навпаки, включає атаки за чотирма паралельними напрямками, які взаємно підтримують один одний і переслідують безліч цілей, які в сукупності, ймовірно, принесуть значні в оперативному відношенні вигоди”, – вважають в ISW.

Аналітики виділили такі чотири напрямки наступу армії РФ:

▶️ Навколо Куп’янська та Синьківки;

▶️ Від Табаївки в бік Кругляківки;

▶️ Від Макіївки у бік Райгородки та/або Борової;

▶️ Від Кремінної до Дробишевого та/або Лимана.

“Очевидна координація російських наступальних зусиль за чотирма напрямками на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, ймовірно, відображає ширшу оперативну мету й оперативне планування вищого рівня. Російські цілі на кожному напрямку наступу, зважаючи на все, доповнюють ширше і згуртоване оперативне завдання захоплення східного берега річки Оскіл у Харківській області”, – вважають аналітики.

Вони відзначили нещодавні тактичні успіхи, яких росіяни досягли на одному з напрямків – у районі Табаївки та Крохмального, звідки, ймовірно, планують просуватися на захід – до Оскільського водосховища.

“Російські операції навколо Табаївки, зважаючи на все, просуваються за різними напрямками на північний захід і захід-південний- захід, і поки неясно, з якого з них будуть спрямовані основні зусилля”, – зазначили в ISW.

Також геолоковані кадри підтверджують просування росіян на схід від Макіївки (умовний напрямок “на Борову”).

“Макіївка та Райгородка розташовані на путівцях, що з’єднують трасу Р-66 Сватове-Кремінна з Боровою, де знаходиться переправа через річку Оскіл. Однак шлях від Райгородки до Борової пряміший, ніж маршрут від Макіївки до Борової, що дозволяє припустити, що російські війська можуть вирішити відновити наступальні операції в районі Райгородки, спрямовані на просування до Борової. Альтернативно, путівці від Макіївки ведуть на південний схід до Лиману, а нинішня активність росіян біля Макіївки може бути додатково спрямована на підтримку наступальних зусиль з форсування річки Жеребець на заході від Кремінної”, – вважають аналітики.

Вихід до Осколу “коштуватиме дуже дорого”

За оцінками ISW, метою наступу є захоплення всіх населених пунктів на лівому березі Осколу, тобто східного берега Куп’янська, Куп’янська-Вузлового, Курилівки, Кругляківки, Борової, населених пунктів на південь від Борової тощо. За прогнозами аналітиків, наступи на різних напрямках чергуватимуть, що дозволить росіянам продовжувати тиск і одночасно перегруповуватися, проводити ротації та поповнювати сили.

“Наступ росіян у напрямку річки Оскіл, швидше за все, досягне кульмінації на лінії річки або перед нею, і росіянам, ймовірно, доведеться провести фундаментальне відновлення формувань, що беруть участь у цьому наступі, перш ніж використовувати їх у наступних великих наступальних операціях”, – вважають в ISW.

При цьому там зазначають: такий наступ може зайняти місяці та “коштуватиме дуже дорого”.

“Поступовий наступ Росії, швидше за все, завершиться лобовими атаками, що виснажують, на зміцнені українські позиції в населених пунктах вздовж річки Оскіл і поблизу них”, — прогнозують в Інституті вивчення війни.

Там також зазначили, що очікувати завершення наступу через весняне бездоріжжя не варто: російська армія, ймовірно, проведе цей період у піших атаках.

Сили оборони можуть завадити планам ворога за наявності матеріальних можливостей

Можливості Сил оборони перешкодити росіянам реалізувати свої плани, безумовно, зберігаються, але залежатимуть від матеріальних можливостей.

“Раніше ISW підрахував, що економне витрачання матеріальних засобів і невизначеність в оперативному плануванні можуть змусити українські сили приймати важкі рішення про пріоритет певних ділянок фронту над секторами, де обмежені територіальні невдачі завдають найменшої шкоди. Російське командування може сподіватися, що східний сектор – це сектор, яким українські сили готові поступитись, щоб продовжувати реагувати на російські наступальні операції в інших частинах східної України”, – вважають в ISW.

Якщо росіянам вдасться реалізувати свій задум і досягти Осколу, за оцінками аналітиків, це “стане важливим поворотним моментом більш ніж півторарічної російської кампанії в Україні”. Вихід ворога до Осколу обмежить можливості ЗСУ провести контрнаступ і, зокрема, звільнити частину Луганської області. З іншого боку, для росіян таке зміщення фронту відкриє кілька можливостей для подальших дій. Серед варіантів подальшого розвитку подій: наступ на Слов’янськ із північного сходу, спроба взяти в широке охоплення Сили оборони на сході Донецької області або подальше просування на Харківщину.

Чи підуть із Куп’янська до Харкова

Цей, третій, варіант ISW розглядають як найменш ймовірний.

“Така операція з цих позицій, ймовірно, буде набагато складнішою, ніж наступ на Слов’янськ. Кремль дав зрозуміти, що має намір повернути собі територію в Харківській області та окупувати Харків. Захоплення східного берега річки Оскіл у Харківській області мало що змінює у поточних перспективах російських військових. Російським військам спочатку доведеться атакувати через річку Оскіл і, ймовірно, потрібно буде оперативно оточити західний берег Куп’янська або захопити Дворічну (на північний схід від Куп’янська), перш ніж вони зможуть просунутися далі на захід, до Харківської області. Жодне з цих починань не буде легким”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

З погляду експертів, малоймовірно, що росіяни зможуть перетнути “великі території відкритої сільської місцевості”, щоб досягти того ж Чугуєва чи Великого Бурлука.

“Як альтернатива – російські війська могли б спробувати захопити Ізюм з південного сходу, хоча такий наступ, швидше за все, або перетвориться на вразливий виступ, або вимагатиме аналогічних широкомасштабних операцій через річку Оскіл. Ці перспективи просування Росії до Харківської області зі східного берега річки Оскіл настільки ж складні, як і перспективи просування в інших місцях вздовж міжнародного кордону з Бєлгородською областю, якщо не більше. Якщо російські війська в цей час проводять операцію з досягнення річки Оскіл як багатомісячні умови, що визначають зусилля для наступної більшої кампанії, ця наступна більша кампанія, ймовірно, не буде спрямована на наступ далі на захід, до Харківської області”, – підсумували в ISW.