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«Наступають від Куп’янська до Кремінної» – воїн ЗСУ про штурми росіян

Суспільство 14:22   20.02.2024
Вікторія Яковенко
«Наступають від Куп’янська до Кремінної» – воїн ЗСУ про штурми росіян

Армія РФ наразі веде штурмові дії вздовж всієї лінії від Куп’янська до Кремінної, повідомив в етері нацмарафону командир взводу 95-ї ОДШБ Станіслав Краснов.

«Вони наступають зараз по всьому напрямку – від Куп’янська до Кремінної, і навіть нижче, навіть до Мар’їнки. Це безперервна лінія їх штурмів. Вони «щупають», де в нас є слабина, де вони можуть прорвати. Там, де зайшли якісь нові підрозділи – вони обов’язково в цей момент намагаються провести свій наступ. Вони хочуть, на мою суб’єктивну думку, якихось гучних політичних перемог, які були б присвячені «виборам» в Росії, щоб Путін міг показати, що він успішно воює і перемагає», – розповів Краснов.

Він також зазначив, що Куп’янськ залишається одним з ключових цілей окупантів.

«Дуже рвуться до нього. Зазнають величезних втрат, але кожного дня майже проводять штурми, намагаються зайняти панівні висоти, взяти під вогневий контроль і в кінці кінців захопити сам Куп’янськ», – сказав Краснов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 14:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ наразі веде штурмові дії вздовж всієї лінії від Куп’янська до Кремінної, повідомив в етері нацмарафону командир взводу 95-ї ОДШБ Станіслав Краснов.".