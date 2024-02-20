«Наступають від Куп’янська до Кремінної» – воїн ЗСУ про штурми росіян

Армія РФ наразі веде штурмові дії вздовж всієї лінії від Куп’янська до Кремінної, повідомив в етері нацмарафону командир взводу 95-ї ОДШБ Станіслав Краснов.

«Вони наступають зараз по всьому напрямку – від Куп’янська до Кремінної, і навіть нижче, навіть до Мар’їнки. Це безперервна лінія їх штурмів. Вони «щупають», де в нас є слабина, де вони можуть прорвати. Там, де зайшли якісь нові підрозділи – вони обов’язково в цей момент намагаються провести свій наступ. Вони хочуть, на мою суб’єктивну думку, якихось гучних політичних перемог, які були б присвячені «виборам» в Росії, щоб Путін міг показати, що він успішно воює і перемагає», – розповів Краснов.

Він також зазначив, що Куп’янськ залишається одним з ключових цілей окупантів.

«Дуже рвуться до нього. Зазнають величезних втрат, але кожного дня майже проводять штурми, намагаються зайняти панівні висоти, взяти під вогневий контроль і в кінці кінців захопити сам Куп’янськ», – сказав Краснов.