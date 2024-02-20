«Наступають від Куп’янська до Кремінної» – воїн ЗСУ про штурми росіян
Армія РФ наразі веде штурмові дії вздовж всієї лінії від Куп’янська до Кремінної, повідомив в етері нацмарафону командир взводу 95-ї ОДШБ Станіслав Краснов.
«Вони наступають зараз по всьому напрямку – від Куп’янська до Кремінної, і навіть нижче, навіть до Мар’їнки. Це безперервна лінія їх штурмів. Вони «щупають», де в нас є слабина, де вони можуть прорвати. Там, де зайшли якісь нові підрозділи – вони обов’язково в цей момент намагаються провести свій наступ. Вони хочуть, на мою суб’єктивну думку, якихось гучних політичних перемог, які були б присвячені «виборам» в Росії, щоб Путін міг показати, що він успішно воює і перемагає», – розповів Краснов.
Він також зазначив, що Куп’янськ залишається одним з ключових цілей окупантів.
«Дуже рвуться до нього. Зазнають величезних втрат, але кожного дня майже проводять штурми, намагаються зайняти панівні висоти, взяти під вогневий контроль і в кінці кінців захопити сам Куп’янськ», – сказав Краснов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: воин, ЗСУ, Краснов, Кременная, Купяск, наступ, рф, штурмы;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ наразі веде штурмові дії вздовж всієї лінії від Куп’янська до Кремінної, повідомив в етері нацмарафону командир взводу 95-ї ОДШБ Станіслав Краснов.".