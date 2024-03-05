Ворог продовжує «рватися» до Куп’янська – воїн ЗСУ про штурми РФ
На Куп’янсько-Лиманському напрямку ситуація стабільно напружена, тут майже постійно відбивають штурми росіян, розповів в етері нацмарафону командир взводу 95-ї ОДШБр Станіслав Краснов.
«Станом на ранок на Куп’янсько-Лиманському напрямку було відбито два штурми. Було знищено дві штурмові групи за допомогою ударних дронів. Вони (окупанти – ред.) намагаються прорватися на панівні висоти, щоб взяти Куп’янськ, його оточити і спробувати захопити», – зазначив Краснов.
Він також розповів, що не треба недооцінювати ворога. Адже за два роки повномасштабного вторгнення росіяни «навчилися багато чому». При цьому, зазначив Краснов, навчилися і українські воїни.
«Вони переважають нас і чисельно, і в багатьох інших напрямках. Ситуація непроста, але завдяки мужності, стійкості особового складу і наших командирів лінія оборони тримається, і за допомогою маневровної оборони подекуди ми навіть просуваємося вперед. В першу чергу на штурми, а саме «м’ясні штурми», ідуть так звані «Шторм-Z». Там низької якості військові, це і зеки, і наркомани, і алкоголіки, вони ідуть вперед, їх не жаліють. А потім вже після них намагаються рухатися більш професійні кадрові військові, зокрема 25-а бригада», – сказав Краснов.
Воїн також прокоментував інформацію голови ХОВА Олега Синєгубова про те, що по Куп’янську вперше застосували авіабомбу з касетним снарядом.
«Я знаю, що у Куп’янськ стали постійно прилітати в принципі боєприпаси – КАБи, ракети. По «нулю» касетні боєприпаси ці два роки ніколи і не припинялись застосовуватися», – зазначив Краснов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: воин, ворог, ЗСУ, Краснов, куп'янск, окупанти, сінєгубов, хова, штурмы;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 12:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку ситуація стабільно напружена, тут майже постійно відбивають штурми росіян, розповів в етері нацмарафону командир взводу 95-ї ОДШБр Станіслав Краснов.".