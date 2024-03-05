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Враг продолжает «рваться» в Купянск – воин ВСУ о штурмах РФ

Общество 12:53   05.03.2024
Виктория Яковенко
Враг продолжает «рваться» в Купянск – воин ВСУ о штурмах РФ

На Купянско-Лиманском направлении ситуация стабильно напряженная, здесь почти постоянно отбивают штурмы россиян, рассказал в эфире нацмарафона командир взвода 95-й ОДШБр Станислав Краснов.

«По состоянию на утро на Купянско-Лиманском направлении было отбито два штурма. Были уничтожены две штурмовые группы с помощью ударных дронов. Они (оккупанты – ред.) пытаются прорваться на высоты, чтобы взять Купянск, окружить его и попытаться захватить», — отметил Краснов.

Он также рассказал, что не надо недооценивать врага. Ведь за два года полномасштабного вторжения россияне «научились многому». При этом, отметил Краснов, научились и украинские воины.

«Они преобладают нас и численно, и во многих других направлениях. Ситуация непростая, но благодаря мужеству, стойкости личного состава и наших командиров линия обороны держится, и с помощью маневренной обороны иногда мы даже продвигаемся вперед. В первую очередь на штурмы, а именно «мясные штурмы», идут так называемые «Шторм-Z». Там низкого качества военные, это и зеки, и наркоманы, и алкоголики, они идут вперед, их не жалеют. А потом уже после них пытаются двигаться более профессиональные кадровые военные, в том числе 25-я бригада», — сказал Краснов.

Воин также прокомментировал информацию главы ХОВА Олега Синегубова о том, что по Купянску впервые применили авиабомбу с кассетным снарядом.

«Я знаю, что в Купянск стали постоянно прилетать в принципе боеприпасы – КАБы, ракеты. По «нулю» кассетные боеприпасы эти два года никогда и не прекращались применяться», — отметил Краснов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 12:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении ситуация стабильно напряженная, здесь почти постоянно отбивают штурмы россиян, рассказал в эфире нацмарафона командир взвода 95-й ОДШБр Станислав Краснов.".