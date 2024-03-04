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Новым опасным оружием ударила РФ по Харьковщине: подробности от Синегубова

Происшествия 11:27   04.03.2024
Оксана Горун
Новым опасным оружием ударила РФ по Харьковщине: подробности от Синегубова Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что по Харьковщине впервые применили авиабомбу с кассетным снарядом.

«Мы впервые зафиксировали удар управляемой авиабомбой, которая несла в себе кассетный снаряд, то есть боевую часть кассетную. Это увеличивает зону поражения. Для нас это, конечно, плохая новость, поскольку еще больше, к сожалению, гражданское население может пострадать. Такой управляемой авиабомбой враг вчера фактически ударил по городу Купянску», — сообщил Синегубов.

Он отметил, что россияне постоянно обстреливают Харьковскую область. Бьют по приграничью. За сутки под ударами было 15 насаленных пунктов. Среди них — города Волчанск и Великий Бурлук.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 11:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что по Харьковщине впервые применили авиабомбу с кассетным снарядом".