Новым опасным оружием ударила РФ по Харьковщине: подробности от Синегубова
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Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что по Харьковщине впервые применили авиабомбу с кассетным снарядом.
«Мы впервые зафиксировали удар управляемой авиабомбой, которая несла в себе кассетный снаряд, то есть боевую часть кассетную. Это увеличивает зону поражения. Для нас это, конечно, плохая новость, поскольку еще больше, к сожалению, гражданское население может пострадать. Такой управляемой авиабомбой враг вчера фактически ударил по городу Купянску», — сообщил Синегубов.
Он отметил, что россияне постоянно обстреливают Харьковскую область. Бьют по приграничью. За сутки под ударами было 15 насаленных пунктов. Среди них — города Волчанск и Великий Бурлук.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 11:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что по Харьковщине впервые применили авиабомбу с кассетным снарядом".