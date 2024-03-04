Новою небезпечною зброєю вдарила РФ по Харківщині: подробиці від Синєгубова
Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив, що по Харківщині вперше застосували авіабомбу з касетним снарядом.
“Ми вперше зафіксували удар керованою авіабомбою, яка несла в собі касетний снаряд, тобто бойову частину касетну. Це збільшує зону ураження. Для нас це, звичайно, погана новина, оскільки ще більше, на жаль, цивільного населення може постраждати. Такою керованою авіабомбою ворог вчора фактично ударив по місту Куп’янську”, – повідомив Синєгубов.
Він наголосив, що росіяни постійно обстрілюють Харківську область. Б’ють по прикордонню. За добу під ударами було 15 насолених пунктів. Серед них – міста Вовчанськ та Великий Бурлук.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 11:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив, що по Харківщині вперше застосували авіабомбу з касетним снарядом".