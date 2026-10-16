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До смерті побив дружину на ґрунті ревнощів: кого підозрює поліція

Події 11:50   16.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
До смерті побив дружину на ґрунті ревнощів: кого підозрює поліція

Трагедія сталася d Богодухові 13 жовтня. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, між 53-річним чоловіком та його 49-річною дружиною виник конфлікт на ґрунті ревнощів. 

Чоловік, який встановили в поліції, жорстоко побив свою дружину і від отриманих травм постраждала померла. Після чого ймовірний убивця розповів про те, що сталося, знайомому, а той – поінформував правоохоронців.

Після приїзду, копи справді виявили в будинку подружжя тіло жінки з численними тілесними ушкодженнями.

З місця події вилучено речові докази. Правоохоронці затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 15 жовтня слідчі за процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України“, – зазначили у поліції.

Тепер чоловікові готуються обрати запобіжний захід. Якщо провину підозрюваного доведуть, він може “сісти” на 15 років.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2026 в 11:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "між 53-річним чоловіком та його 49-річною дружиною виник конфлікт на ґрунті ревнощів. ".