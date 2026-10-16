До смерті побив дружину на ґрунті ревнощів: кого підозрює поліція

Трагедія сталася d Богодухові 13 жовтня. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, між 53-річним чоловіком та його 49-річною дружиною виник конфлікт на ґрунті ревнощів.

Чоловік, який встановили в поліції, жорстоко побив свою дружину і від отриманих травм постраждала померла. Після чого ймовірний убивця розповів про те, що сталося, знайомому, а той – поінформував правоохоронців.

Після приїзду, копи справді виявили в будинку подружжя тіло жінки з численними тілесними ушкодженнями.

“З місця події вилучено речові докази. Правоохоронці затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 15 жовтня слідчі за процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України“, – зазначили у поліції.

Тепер чоловікові готуються обрати запобіжний захід. Якщо провину підозрюваного доведуть, він може “сісти” на 15 років.