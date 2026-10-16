До смерти избил жену на почве ревности: кого подозревает полиция

Трагедия произошла в Богодухове 13 октября. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, между 53-летним мужчиной и его 49-летней женой возник конфликт на почве ревности.

Мужчина, установили в полиции, жестоко избил свою жену и от полученных травм пострадавшая умерла. После чего вероятный убийца рассказал о случившемся знакомому, а тот – проинформировал правоохранителей.

По приезду, копы действительно обнаружили в доме супругов тело женщины с многочисленными телесными повреждениями.

«С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Правоохранители задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. 15 октября следователи за процессуальным руководством Богодуховской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины», – отметили в полиции.

Теперь мужчине готовятся избрать меру пресечения. Если вину подозреваемого докажут – он может «сесть» на 15 лет.

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