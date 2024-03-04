Обстріли: на Харківщині є постраждалий, Вовчанськ горів

На Харківщині від російського обстрілу постраждав 60-річний мешканець Куп’янського району, протягом доби окупанти продовжували знищувати Вовчанськ – там виникли пожежі, повідомили у ХОВА та ДСНС.

Двічі за добу бійці ДСНС виїжджали гасити пожежі у Вовчанську. Вранці 3 березня прилетіло по одноповерховій будівлі навчального закладу – пожежа охопила п’ять квадратних метрів. Її швидко загасили, а потім упродовж дня розбирали завали. Увечері, о 19:28, РФ завдала ще одного удару, також виник спалах, але рятувальники, які виїхали гасити вогонь, змушені були розвернутися.

“У зв’язку з повторним обстрілом рятувальники були змушені повернутися до місця дислокації”, – пояснила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, під обстрілами з артилерії та мінометів протягом доби було близько 15 населених пунктів Харківської області. КАБами вдарили по Великому Бурлуку – там пошкодили склади та чотири житлові будинки.

“Також окупанти завдавали ударів по с. Кругляківка та Петропавлівка Куп’янського району. Звернувся 60-річний цивільний чоловік, медичну допомогу надали на місці”, — повідомив Синєгубов.

Фото із місць “прильотів” опублікував відділ комунікації ГУНП у Харківській області.