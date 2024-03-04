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Пошкоджено 13 будинків та ліцей – поліція про наслідки обстрілів Харківщини

Події 07:55   04.03.2024
Оксана Горун
Пошкоджено 13 будинків та ліцей – поліція про наслідки обстрілів Харківщини

Протягом доби армія РФ била з РСЗВ “Смерч” та САУ “Піон”, а також скидала авіабомби. Про наслідки повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

3 березня ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району; селища Великий Бурлук, Подоли, Кругляківка Куп’янського району. Пошкоджено 13 приватних будинків, Вовчанський ліцей, господарчі споруди Куп’янського лісового господарства, трансформаторна електропідстанція“, – перелічив Тимошко.

Він повідомив, що слідчі оглянули місця “прильотів” і зібрали речові докази, щоб задокументувати воєнні злочини росіян.

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“Триває робота з виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності зрадників, колаборантів, пособників окупантів. За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності упродовж доби до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 16 осіб”, – доповнив він.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 07:55;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ била з РСЗВ “Смерч” та САУ “Піон”, а також скидала авіабомби. Про наслідки повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко".