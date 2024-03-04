Пошкоджено 13 будинків та ліцей – поліція про наслідки обстрілів Харківщини

Протягом доби армія РФ била з РСЗВ “Смерч” та САУ “Піон”, а також скидала авіабомби. Про наслідки повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

“3 березня ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району; селища Великий Бурлук, Подоли, Кругляківка Куп’янського району. Пошкоджено 13 приватних будинків, Вовчанський ліцей, господарчі споруди Куп’янського лісового господарства, трансформаторна електропідстанція“, – перелічив Тимошко.

Він повідомив, що слідчі оглянули місця “прильотів” і зібрали речові докази, щоб задокументувати воєнні злочини росіян.

“Триває робота з виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності зрадників, колаборантів, пособників окупантів. За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності упродовж доби до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 16 осіб”, – доповнив він.