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Повреждены 13 домов и лицей — полиция о последствиях обстрелов Харьковщины

Происшествия 07:55   04.03.2024
Оксана Горун
Повреждены 13 домов и лицей — полиция о последствиях обстрелов Харьковщины

В течение суток армия РФ била из РСЗО «Смерч» и САУ «Пион», а также скидывала авиабомбы. О последствиях сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«3 марта враг обстрелял Волчанск Чугуевского района; поселки Великий Бурлук, Подолы, Кругляковка Купянского района. Повреждены 13 частных домов, Волчанский лицей, хозяйственные постройки Купянского лесного хозяйства, трансформаторная электроподстанция», — перечислил Тимошко.

Он сообщил, что следователи осмотрели места «прилетов» и собрали вещдоки, чтобы задокументировать военные преступления россиян.

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«Продолжается работа по выявлению и привлечению к уголовной ответственности предателей, коллаборантов, пособников оккупантов. По подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и проведении пропагандистской деятельности в течение суток в территориальные подразделения доставлены для проверки 16 человек», — дополнил начальник ГУНП.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 07:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ била из РСЗО «Смерч» и САУ «Пион», а также скидывала авиабомбы. О последствиях сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко".