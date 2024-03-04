Повреждены 13 домов и лицей — полиция о последствиях обстрелов Харьковщины

В течение суток армия РФ била из РСЗО «Смерч» и САУ «Пион», а также скидывала авиабомбы. О последствиях сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«3 марта враг обстрелял Волчанск Чугуевского района; поселки Великий Бурлук, Подолы, Кругляковка Купянского района. Повреждены 13 частных домов, Волчанский лицей, хозяйственные постройки Купянского лесного хозяйства, трансформаторная электроподстанция», — перечислил Тимошко.

Он сообщил, что следователи осмотрели места «прилетов» и собрали вещдоки, чтобы задокументировать военные преступления россиян.

«Продолжается работа по выявлению и привлечению к уголовной ответственности предателей, коллаборантов, пособников оккупантов. По подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и проведении пропагандистской деятельности в течение суток в территориальные подразделения доставлены для проверки 16 человек», — дополнил начальник ГУНП.