За сутки Харьковщину атаковали 11 раз — Генштаб ВСУ

Генштаб в утренней сводке 4 марта сообщил об атаках на Купянском направлении и авиаударах по трем населенным пунктам.

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Волчанск, Великий Бурлук, Синьковка Харьковской области. В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, безуспешно пытаясь улучшить свое тактическое положение», — проинформировали в Генштабе.

Российская артиллерия за сутки обстреляла 80 населенных пунктов Украины. Также было семь ракетных и 50 авиаударов, 112 обстрелов из РСЗО. На фронте — 78 боевых столкновений.

«В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава противника», — подчеркнули в ГШ.