Сегодня 4 марта: какой праздник и день в истории

4 марта в разные годы родились два известных украинских композитора – Михаил Вербицкий и Владимир Ивасюк. В 1877-м Эмиль Берлинер создал угольный микрофон. В 2005-м обнаружили застреленным экс-министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко.

Праздники и памятные даты 4 марта

4 марта – Всемирный день инженерии, Международный день игровых мастеров, День рождения микрофона.

4 марта в истории

4 марта 1815 года родился Михаил Вербицкий – украинский композитор и хоровой дирижер, автор музыки Гимна Украины. Подробнее.

4 марта 1877 года изобретатель из США Эмиль Берлинер создал угольный микрофон. Устройство обеспечило дальнейший успех телефонной связи.

В тот момент телефон – изобретение Александра Белла – уже существовал. Но большой проблемой было качество передававшегося звука. Те устройства, которые использовали для усиления звука до изобретения Берлинера, не давали качества, а также возможности передавать разговор на дальние расстояния. Кроме того, они были слишком непрактичны для того, чтобы их можно было запустить в массовое производство. Берлинер усовершенствовал те идеи, которые уже использовались. Он добавил слой угольного порошка между двумя металлическими пластинами, одна из которых действовала как мембрана для улавливания звуковых волн. Различные движения мембраны создавали разное давление на частички угля, из-за чего между контактами проходило большее или меньшее количество электричества. В результате звуковые волны в электрические трансформировались гораздо точнее, чем это позволяли все остальные существовавшие к тому времени устройства. Конечно, до идеального звука без шумов еще было далеко, но это был значительный прогресс. Белл заплатил Берлинеру за право пользования его изобретением 50 тысяч долларов и начал производить телефоны с такими микрофонами уже в 1878 году.

4 марта 1887 года в Харькове родился будущий генерал Армии УНР и вице-президент УНР в изгнании Александр Удовиченко. Подробнее.

4 марта 1949 года родился украинский композитор Владимир Ивасюк – автор хита «Червона Рута».

Ивасюк происходил из семьи учителей из Черновицкой области. Несмотря на очевидную склонность к музыке, он получал медицинское образование. В 1966 году поступил в Черновицкий государственный медицинский институт, но впоследствии Ивасюка отчислили – из-за «политического» дела еще школьных лет. Вся «политичность» дела была смехотворной, но стоила парню «золотой медали» в школе и создала проблемы в дальнейшей жизни.

«В десятом классе он (Ивасюк – Ред.) с друзьями гулял по парку, и кто-то забросил картуз на гипсовый бюст Ленина. При попытке снять незакрепленный бюст упал с постамента и разбился. Все попали в милицию, было открыто «Дело Владимира Ивасюка», встал вопрос об исключении его из комсомола, изгнании из школы. В конце концов скандал замяли, но в аттестате появились четверки по истории СССР и обществоведению», — описывает те события Украинский институт национальной памяти.

Параллельно с проблемным получением образования Ивасюк начал писать музыку. С семи лет он учился играть на скрипке, освоил и другие инструменты. Уже в 1964-м написал музыку к своей первой песне – «Колыбельная» (автором стихов был отец композитора). После отчисления из вуза Ивасюк пошел работать на завод, где был учеником токаря, а параллельно руководил заводским хором. Уже через полгода его работы хор стал лауреатом областного конкурса. В 1967-м руководство завода, дав рабочему положительную характеристику, тем самым помогло ему вернуться в вуз.

Ивасюк продолжил параллельно заниматься творчеством. В 1968 году на украинском телевидении с ансамблем «Карпаты» исполнил песню «Я піду в далекі гори».

А в 1970-м он написал «Червону руту». Впервые исполнил ее сам 13 сентября — на концерте в Черновцах, который транслировали в прямом эфире украинского ТВ. А в августе 1971-го режиссер Роман Олексив снял украинский музыкальный фильм «Червона рута», в котором главные роли исполнили София Ротару и Василий Зинкевич. Там звучал целый ряд песен Ивасюка.

Несмотря на творческие успехи и растущую популярность, композитор продолжал получать медицинское образование, и в 1973 году окончил Львовский медицинский институт и поступил в аспирантуру. А в 1974-м начал учиться на композиторском отделении Львовской консерватории. За свою жизнь Ивасюк создал 107 популярных песен, 53 инструментальных произведения, а также музыку к нескольким спектаклям. Он таинственно и трагически погиб в 1979 году: после исчезновения композитора 24 апреля его тело обнаружили 18 мая – повешенным в лесу подо Львовом. Его похороны вылились в массовую акцию протеста, ведь люди не верили в официальную версию смерти Ивасюка – самоубийство.

4 марта 2005 года обнаружили застреленным на собственной даче экс-министра внутренних дел Украины и одного из главных фигурантов «кассетного скандала» и дела Гонгадзе Юрия Кравченко. Подробнее.

Церковный праздник 4 марта

4 марта чтят память преподобного Герасима Иорданского. Герасим был родом из Малой Азии. Еще в юности он решил оставить мирскую жизнь и посвятить себя Богу. Став монахом, пошел в Египет, в Фиваидскую пустыню. Много лет спустя поселился в Иорданской пустыне в Палестине. Здесь преподобный создал обитель, устав которой отличался большой строгостью. Во время Великого поста настоятель ничего не ел. В пустыне Герасим встретил раненого льва и вылечил его. В благодарность лев стал служить старцу как домашнее животное до самой его смерти. После смерти Герасима (в 451 году) умер и лев, его похоронили рядом с гробом святого.

Народные приметы

Если птицы возвращаются к своим гнездам – будет ранняя весна.

Если 4 марта сухо и солнечно, в лесу будет много ягод.

Что нельзя делать 4 марта

Нельзя оскорблять животных и птиц.

Нельзя делать большие покупки и отправляться в далекое путешествие.