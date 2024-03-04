Сьогодні 4 березня: яке свято та день в історії

4 березня в різні роки народилися два відомі українські композитори – Михайло Вербицький та Володимир Івасюк. У 1877-му Еміль Берлінер створив вугільний мікрофон. У 2005-му виявили застреленим ексміністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка.

Свята та пам’ятні дати 4 березня

4 березня – Всесвітній день інженерії, Міжнародний день ігрових майстрів, День народження мікрофона.

4 березня в історії

4 березня 1815 року народився Михайло Вербицький – український композитор та хоровий диригент, автор музики Гімну України. Детальніше.

4 березня 1877 року винахідник із США Еміль Берлінер створив вугільний мікрофон. Пристрій забезпечив подальший успіх телефонного зв’язку.

На той момент телефон – винахід Олександра Белла – вже існував. Але великою проблемою була якість звуку, що передавався. Ті пристрої, які використовували для посилення звуку до винаходу Берлінера, не давали якості, й навіть можливості передавати розмову на далекі відстані. Крім того, вони були надто непрактичними для того, щоб їх можна було запустити в масове виробництво. Берлінер удосконалив ті ідеї, які використовувалися. Він додав шар вугільного порошку між двома металевими пластинами, одна з яких діяла як мембрана для уловлювання звукових хвиль. Різні рухи мембрани створювали різний тиск на частинки вугілля, через що між контактами проходила більша чи менша кількість електрики. У результаті звукові хвилі в електричні трансформувалися набагато точніше, ніж це дозволяли всі інші пристрої, що існували на той час. Звичайно, до ідеального звуку без шумів було ще далеко, але це був значний прогрес. Белл заплатив Берлінеру за право користування його винаходом 50 тисяч доларів і почав робити телефони з такими мікрофонами вже в 1878 році.

4 березня 1887 року в Харкові народився майбутній генерал Армії УНР та віцепрезидент УНР в екзилі Олександр Удовиченко. Детальніше.

4 березня 1949 року народився український композитор Володимир Івасюк – автор хіта “Червона Рута”.

Івасюк походив із сім’ї вчителів із Чернівецької області. Попри очевидну схильність до музики, він здобував медичну освіту. У 1966 році вступив до Чернівецького державного медичного інституту, але згодом Івасюка відрахували – через “політичну” справу ще шкільних років. Уся “політичність” справи була сміховинною, але коштувала хлопцю “золотої медалі” в школі та створила проблеми в подальшому житті.

“У десятому класі він (Івасюк – Ред.) із друзями гуляли парком, і хтось закинув картуз на гіпсовий бюст Леніна. При спробі зняти незакріплений бюст упав із постаменту та розбився. Усі потрапили до міліції, було відкрито “Справу Володимира Івасюка”, постало питання про виключення його із комсомолу, вигнання зі школи. Зрештою, скандал зам’яли, але в атестаті з’явилися четвірки з історії СРСР та суспільствознавства”, – описує ті події Український інститут національної пам’яті.

Паралельно із проблемним здобуттям освіти Івасюк почав писати музику. З семи років він навчався грати на скрипці, освоїв інші інструменти. Уже в 1964-му написав музику до своєї першої пісні – “Колискова” (автором віршів був батько композитора). Після відрахування з вишу Івасюк пішов працювати на завод, де був учнем токаря, а паралельно керував заводським хором. Уже за пів року його роботи хор став лауреатом обласного конкурсу. У 1967-му керівництво заводу, давши робочому позитивну характеристику, тим самим допомогло йому повернутися до вишу.

Івасюк продовжив паралельно займатися творчістю. У 1968-му на українському телебаченні з ансамблем “Карпати” виконав пісню “Я піду в далекі гори”.

А в 1970-му він написав “Червону руту”. Вперше виконав її сам 13 вересня – на концерті в Чернівцях, який транслювали в прямому етері українського ТБ. А у серпні 1971-го режисер Роман Олексів зняв український музичний фільм “Червона рута”, в якому головні ролі виконали Софія Ротару та Василь Зінкевич. Там звучала ціла низка пісень Івасюка.

Попри творчі успіхи та популярність, що зростала, композитор продовжував здобувати медичну освіту, і 1973 року закінчив Львівський медичний інститут та вступив до аспірантури. А в 1974-му почав навчатися на композиторському відділенні Львівської консерваторії. За своє життя Івасюк створив 107 популярних пісень, 53 інструментальні твори, а також музику до кількох спектаклів. Він таємниче та трагічно загинув у 1979 році: після зникнення композитора 24 квітня його тіло виявили 18 травня – повішеним у лісі під Львовом. Його похорон вилився в масову акцію протесту, адже люди не вірили в офіційну версію смерті Івасюка – самогубство.

4 березня 2005 року виявили застреленим на власній дачі ексміністра внутрішніх справ України та одного з головних фігурантів “касетного скандалу” та справи Гонгадзе Юрія Кравченка. Детальніше.

Церковне свято 4 березня

4 березня вшановують пам’ять преподобного Герасима, що на Йордані. Герасим був родом із Малої Азії. Ще в юності він вирішив залишити мирське життя і присвятити себе Богові. Ставши ченцем, пішов до Єгипту, до Фіваїдської пустелі. Через багато років оселився в Йорданській пустелі в Палестині. Тут преподобний влаштував обитель, статут якої вирізнявся великою строгістю. Під час Великого посту настоятель нічого не їв. У пустелі Герасим зустрів пораненого лева та вилікував його. На подяку лев став служити старцеві як домашня тварина до самої його смерті. А після смерті Герасима (у 451 році) помер і лев та був похований поруч із труною святого.

Народні прикмети

Якщо птахи повертаються до своїх гнізд – буде рання весна.

Якщо 4 березня сухо та сонячно, то в лісі буде багато ягід.

Що не можна робити 4 березня

Не можна ображати тварин і птахів.

Не можна робити великі покупки та вирушати в далеку подорож.

Не можна робити великі покупки та вирушати у далеку подорож.