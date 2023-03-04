Сьогодні 4 березня: яке свято та день в історії

4 березня за церковним календарем – день апостолів від 70-ти: Архіпа та Філімона та мучениці Апфії. Цього дня народилися автор Гімну України Михайло Вербицький та генерал Армії УНР Олександр Удовиченко, знайшли застреленим ексміністра МВС України Юрія Кравченка.

Свята та пам’ятні дати 4 березня

Державні та професійні свята України 4 березня не відзначають. Нема значних світових подій.

4 березня в історії

4 березня 1815 року народився Михайло Вербицький – український композитор та хоровий диригент, автор музики Гімну України.

Вербицький походив з сім’ї греко-католицького священика, проте з дитинства зростав без батьків. Коли Михайлу було 10 років, помер його батько, а мати, вдруге вийшовши заміж, відмовилася від батьківських прав. Хлопця та його брата виростив далекий родич – діяч Української греко-католицької церкви. У творчості Вербицького відчутно суттєвий вплив духовного виховання та освіти. Серед його творів є багато релігійної музики, включаючи літургії. Але він також писав музику для театральних вистав. Точна дата, коли композитор написав музику майбутнього Національного Гімну України, невідома. Її традиційно пов’язують із часом публікації тексту Павла Чубинського “Ще не вмерла Україна” – а він побачив світ у січні 1964 року в журналі “Мета”. Вперше музичний твір “Ще не вмерла Україна” публічно виконали 10 березня 1865 року в Перемишлі – гімн прозвучав як завершальний номер концерту, присвяченого Тарасові Шевченку.

4 березня 1887 року в Харкові народився майбутній генерал Армії УНР та віцепрезидент УНР в екзилі Олександр Удовиченко. Удовиченко походив з родини російського офіцера. Однак це не завадило молодому військовому одразу після Лютневої революції приєднатися до українського національного руху разом зі своїм старшим на три роки братом Миколою (надалі генералом-хорунжим армії УНР). З жовтня 1917 року Олександр Удовиченко став військовим радником Симона Петлюри.

А на початку 1918 – начальником штабу Гайдамацького Коша Слобідської України. Відзначився у боях за Арсенал у Києві. 1919 року потрапив у полон до денікінців в Одесі, але втік до Могилів-Подільського, де відновив Третю Залізну Стрілкову дивізію Армії УНР, якою командував до відступу Армії УНР за Збруч у листопаді 1920 року. Далі був генеральним інспектором армії УНР, отримав звання генерал-хорунжого. З 1924 жив у Франції. Там його обрали головою Товариства воїнів УНР в еміграції, міністром військових справ Виконавчого Органу Української Національної Ради та віцепрезидентом уряду УНР в екзилі. Помер у віці 88 років – 1975-го.

4 березня 2005 року виявили застреленим на власній дачі ексміністра внутрішніх справ України та одного з головних фігурантів “касетного скандалу” та справи Ґонґадзе Юрія Кравченка. “За традицією” українських політичних самогубств, Кравченко примудрився вистрілити собі в голову двічі, і цей факт не завадив слідству визнати його смерть самогубством. З початку “касетного скандалу” (коли Мороз оприлюднив “плівки Мельниченка” із записами розмов, що свідчили про ймовірну причетність до викрадення та вбивства журналіста Георгія Ґонґадзе президента Кучми та міністра Кравченка) до смерті Кравченка минуло понад чотири роки. Він уже майже чотири роки не був міністром МВС – його звільнили 26 березня 2001 року.

Кравченко встиг попрацювати головою Херсонської ОДА та головою Державної податкової адміністрації України. Втім, загинув ексміністр саме того дня, коли мав з’явитися до Генпрокуратури на допит у справі Ґонґадзе. Він був чи не єдиним свідком, який міг вказати на причетність до справи чинного президента Кучми.

Церковне свято 4 березня

4 березня християни вшановують пам’ять апостолів від 70-ти – Архипа та Филимона і мучениці рівноапостольної Апфії. Вони троє були учнями та сподвижниками святого апостола Павла. Апостол Архип був єпископом міста Колосси у Фрігії. Апостол Филимон був іменитим громадянином того ж міста, і в його будинку збиралися християни, щоб відправляти богослужіння. Апостол Павло висвятив Филимона в сан єпископа й той мандрував, проповідуючи Євангеліє. А потім став архіпастирем міста Газа. Апфія була дружиною Филимона. Вона приймала у своєму домі мандрівників і хворих та допомагала чоловікові у його роботі. Під час гонінь на християн імператора Нерона Архипа, Філімона та Апфію судили. Апостола Архипа порізали ножами, а Филимона та Апіфію після катувань до пояса закопали в землю та били камінням, доки святі мученики не померли.

Народні прикмети

Якщо на землі ще багато снігу, то врожай буде пізнім.

Сонячний та ясний день – до родючого року.

Вогонь у печі сильно горить – до похолодання.

Сонце палить у цей день – до раннього літа.

Якщо розлилися річки, то незабаром потеплішає.

Що не можна робити 4 березня

Не можна відмовляти допомоги жебракам.

Не можна позичати гроші, їжу та речі, інакше весь рік проведете у боргах.