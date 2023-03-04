Сегодня 4 марта: какой праздник и день в истории

4 марта по церковному календарю – день апостолов от 70-ти: Архипа и Филимона и мученицы Апфии. В этот день родились автор Гимна Украины Михаил Вербицкий и генерал Армии УНР Александр Удовиченко, нашли застреленным экс-министра МВД Украины Юрия Кравченко.

Праздники и памятные даты 4 марта

Государственные и профессиональные праздники Украины 4 марта не отмечают. Нет значительных мировых событий.

4 марта в истории

4 марта 1815 года родился Михаил Вербицкий — украинский композитор и хоровой дирижер, автор музыки Гимна Украины.

Вербицкий происходил из семьи греко-католического священника, однако с детства рос без родителей. Когда Михаилу было 10 лет, умер его отец, а мать, выйдя замуж во второй раз, отказалась от родительских прав. Парня и его брата вырастил дальний родственник — деятель Украинской греко-католической церкви. В творчестве Вербицкого ощутимо существенное влияние духовного воспитания и образования. Среди его произведений много религиозной музыки, включая литургии. Но он также писал музыку для театральных представлений. Точная дата, когда композитор написал музыку будущего Национального Гимна Украины, неизвестна. Ее традиционно связывают со временем публикации текста Павла Чубинского «Ще не вмерла Україна» — а он вышел в свет в январе 1964 года в журнале «Мета». Впервые музыкальное произведение «Ще не вмерла Україна» публично исполнили 10 марта 1865 в Перемышле — гимн прозвучал как завершающий номер концерта, посвященного Тарасу Шевченко.

4 марта 1887 года в Харькове родился будущий генерал Армии УНР и вице-президент УНР в экзиле Александр Удовиченко. Удовиченко происходил из семьи русского офицера. Однако это не помешало молодому военному сразу после Февральской революции присоединиться к украинскому национальному движению вместе со своим старшим на три года братом Николаем (в дальнейшем генералом-хорунжим армии УНР). С октября 1917 года Александр Удовиченко стал военным советником Симона Петлюры.

А в начале 1918 – начальником штаба Гайдамацкого Коша Слободской Украины. Отличился в боях за Арсенал в Киеве. В 1919 году попал в плен к деникинцам в Одессе, но бежал в Могилев-Подольский, где восстановил Третью Железную Стрелковую дивизию Армии УНР, которой командовал до отступления Армии УНР за Збруч в ноябре 1920 года. Далее был генеральным инспектором армии УНР, получил звание генерал-хорунжего. С 1924 жил во Франции. Там избран председателем Общества воинов УНР в эмиграции, министром военных дел Исполнительного Органа Украинского Национального Совета и вице-президентом правительства УНР в экзиле. Умер в возрасте 88 лет – в 1975-м.

4 марта 2005 года обнаружили застреленным на собственной даче экс-министра внутренних дел Украины и одного из главных фигурантов «кассетного скандала» и дела Гонгадзе Юрия Кравченко. «По традиции» украинских политических самоубийств, Кравченко умудрился выстрелить себе в голову дважды, и этот факт не помешал следствию признать его смерть самоубийством. С начала «кассетного скандала» (когда Мороз обнародовал «пленки Мельниченко» с записями разговоров, свидетельствовавших о вероятной причастности к похищению и убийству журналиста Георгия Гонгадзе президента Кучмы и министра Кравченко) до смерти Кравченко прошло более четырех лет. Он уже почти четыре года не был министром МВД – его уволили 26 марта 2001 года.

Кравченко успел поработать главой Херсонской ОГА и главой Государственной налоговой администрации Украины. Впрочем, погиб экс-министр именно в тот день, когда должен был явиться в Генпрокуратуру на допрос по «делу Гонгадзе». Он был едва ли не единственным свидетелем, который мог указать на причастность к делу действующего президента Кучмы.

Церковный праздник 4 марта

4 марта христиане чтят память апостолов от 70-ти – Архипа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии. Они трое были учениками и сподвижниками святого апостола Павла. Апостол Архип был епископом города Колоссы во Фригии. Апостол Филимон был именитым гражданином того же города, и в его доме собирались христиане, чтобы совершать богослужение. Апостол Павел рукоположил Филимона в сан епископа и тот путешествовал, проповедуя Евангелие. А затем стал архипастырем города Газа. Апфия была женой Филимона. Она принимала в доме путешественников и больных и помогала мужу в его работе. Во время гонений на христиан императора Нерона Архипа, Филимона и Апфию судили. Апостола Архипа порезали ножами, а Филимона и Апифию после пыток по пояс зарыли в землю и били камнями, пока святые мученики не умерли.

Народные приметы

Если на земле еще много снега, то урожай будет поздним.

Солнечный и ясный день – к плодородному году.

Огонь в печи сильно горит – к похолоданию.

Солнце жжет в этот день — к раннему лету.

Если разлились реки, то скоро потеплеет.

Что нельзя делать 4 марта

Нельзя отказывать в помощи нищим.

Нельзя одалживать деньги, еду и вещи, иначе весь год проведете в долгах.