Сьогодні 22 травня: яке свято та день в історії

22 травня 1906 року брати Райти отримали патент на літак. У 1939 році Гітлер і Муссоліні підписали “Сталевий пакт”. У 1979-му поховали автора хіта “Червона рута” Володимира Івасюка, самогубство якого досі під питанням. У 2009-му — СБУ порушила кримінальну справу за фактом Голодомору в Україні.

Свята та пам’ятні дати 22 травня

22 травня – державні та професійні свята в Україні не відзначають.

Під егідою ООН відбувається Міжнародний день біологічного розмаїття.

У світі – Всесвітній день готів.

22 травня в історії

22 травня 1879 року народився Симон Петлюра – Голова Директорії УНР та Головний Отаман військ та флоту УНР.

22 травня 1906 року брати Райт отримали патент на свій винахід – літак.

Американські авіаконструктори – “батьки” літакобудування – не були найкращими учнями в школі, а вищу освіту взагалі не здобули. Але змалку їх захоплювало небо. Брати ще в школі почали виробляти та продавати повітряних зміїв. З віком їхній бізнес трохи “приземлився” – вони відкрили магазин з продажу велосипедів, а згодом – і власне виробництво. Процес авіаційних експериментів, зрештою, не зупинявся. Зі своїм першим планером брати експериментували 1900 року, а 1902-го почали конструювати перший моторний аероплан, до якого самі зібрали двигун. Вони самі виготовили й аеродинамічні труби, де проводили свої експерименти.

Перш ніж здійснити перший політ, конструктори зібрали близько 200 різних моделей. А 17 грудня 1903 року випробували продукт своїх експериментів – моторний аероплан Wright Flyer. На ньому брати пролетіли 37 метрів (апарат перебував у повітрі 12 секунд). Але того ж дня з другої спроби вдалося протриматись у повітрі майже хвилину – 59 секунд, подолавши 260 метрів. Перший літак зібрали з ялинових планок. Його довжина була 6,4 м, висота – 2,7 м, а розмах крил – 12,3 м. Надалі брати вдосконалювали конструкцію та продовжували польоти. Результат своїх доопрацювань вони запатентували 22 травня 1906 року. У 1909 році вони створили компанію “Райт”, що займалася виробництвом літаків та підготовкою пілотів.

22 травня 1939 року в Берліні Гітлер та Муссоліні підписали так званий “Сталевий пакт”.

У такий спосіб створили союз між Німеччиною та Італією. Причому, звісно, ​​у перших рядках підписаного ними документа нацист та фашист зазначали, що об’єднала їх співпраця “у сфері забезпечення миру в Європі”. “Заради миру” вони зокрема вже в третій статті пакту домовилися разом воювати. Звучало формулювання так: якщо одна зі сторін “буде в стані війни з одним або декількома державами, то інша сторона негайно виступить як союзник і надасть підтримку всіма своїми збройними силами на суші, на морі й у повітрі”.

22 травня 1960 року стався землетрус у Чилі, який вважається найсильнішим у XX столітті. Вихідно його потужність визначали в 8,4 – 8,5 балів за шкалою Ріхтера. Однак згодом з’ясували, що моментна магнітуда була від 9,3 до 9,5 балів. Це був один із найбільш руйнівних землетрусів, зареєстрованих приладами.

Самі підземні поштовхи вразили територію 200 тисяч квадратних кілометрів. Після основного поштовху серія слабших землетрусів прокотилася територією Чилі до Вогняної Землі. Землетруси спровокували виверження вулканів та руйнівні цунамі, що розорили понад 100 тисяч квадратних кілометрів в Андах. Десятиметрові хвилі спричинили суттєві руйнування на Гаваях і досягли узбережжя Японії. Наслідки природного лиха були приголомшливими. Декілька міст у Чилі зруйновані вщент, нічого не залишилося і від прибережних рибальських сіл, ряду містечок і поселень. Знищено близько 20% промислового потенціалу Чилі. За приблизними даними, загинуло близько 6000 людей.

22 травня 1979 року у Львові на Личаківському цвинтарі поховали українського композитора Володимира Івасюка.

Його похорон вилився в масову акцію протесту, адже люди не вірили в офіційну версію його загибелі – самогубство. На момент смерті Івасюк був уславленим і успішним, мав значні творчі та особисті плани. А обставини його зникнення та виявлення тіла передбачали можливість вбивства спецслужбами СРСР.

Володимир Івасюк – уродженець Чернівецької області. Він – автор 107 пісень і 53 інструментальних творів. У його творчому доробку – справжні хіти на всі часи, в тому числі – “Червона рута”. Івасюк зник 24 квітня 1979 року. Він вийшов із дому за телефонним викликом і більше не повернувся. А 18 травня Володимира Івасюка знайшли повішеним у Брюховицькому лісі під Львовом. На нього натрапив солдат-радист під час навчань. Офіційне слідство озвучило версію самогубства. Як доказ наводили той факт, що Івасюк проходив лікування у Львівській обласній психіатричній лікарні. Проте насправді лікування було необхідно йому для поновлення поміж студентів консерваторії. Через велике навантаження на роботі композитор часто пропускав заняття, через що й був відрахований. В історії його хвороби лікарі відзначали покращення стану та нормалізацію сну та зробили висновок, що Івасюк може розпочинати заняття в консерваторії. Але це все не врахували радянські слідчі, створивши в пресі образ божевільного самогубця. Неофіційно ж ширилася версія про вбивство співробітниками КДБ – через відмову в співпраці. Родичі Івасюка також вважають, що його вбили. Генпрокуратура України двічі поновлювала кримінальну справу про смерть Івасюка – у 2009-му та 2014 роках. У 2015-му колишній прокурор Львівської області Роман Федик заявив, що Івасюк був убитий співробітниками КДБ. А у 2019-му Київський НДІ судових експертиз дійшов висновку, що композитор фізично ніяк не зміг би вчинити самогубство за тих обставин, за яких знайшли його тіло – для цього потрібно було декілька людей.

22 травня 2009 року СБУ порушила кримінальну справу за фактом геноциду в Україні 1932-1933 років – Голодомору. З вимогою відкрити відповідну справу звернулась низка осіб, у тому числі керівник Українського інституту національної пам’яті Ігор Юхновський, нардепи та голови громадських організацій. Справу розслідували слідчі групи СБУ в 17 областях України. За час розслідування виявили записи судово-медичних експертиз, архівні книги, книги реєстрації померлих, річні звіти та ділове листування. Загалом зібрали понад 3,5 тисячі документів – справа налічує 253 томи. 13 січня 2010 року Апеляційний суд Києва підтвердив висновки слідчих СБУ. Організаторами Геноциду визнали Сталіна, Молотова, Кагановича, Постишева, Косіора, Чубаря та Хатаєвича. Кримінальну справу закрили у зв’язку з їхньою смертю. Обвинувального вироку не виносили,

Церковне свято 22 травня

22 травня християни вшановують пам’ять пророка Ісайї. Він жив у VIII столітті до н.е. Пророкував близько 60 років при Йоафамі, Ахазі, Єзекії та Манасії. Один із великих пророків. За ясністю пророцтва про народження, життя й особливо страждання Ісуса Христа, його повстання з мертвих пророка Ісайю називають старозавітним євангелістом. Під час облоги Єрусалима він, помолившись, вивів з-під гори Сіон джерело води, яке було названо Сілоам, тобто «послане від Бога». Помер мученицькою смертю – його перепилили дерев’яною пилкою за наказом царя Манасії.

Також 22 травня відзначають перенесення мощей святителя i чудотворця Миколая з м. Мир Лiкiйських у м. Бар (1087).

Народні прикмети

Дощ 22 травня обіцяє дуже сухе літо.

Грім – до похолодання.

Жаби голосно квакають – до дощової погоди.

Що не можна робити 22 травня

Не можна плавати у відкритих водоймах – у річках, озерах та морі.

Не можна важко працювати.

Не можна стригти овець.