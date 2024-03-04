За добу Харківщину атакували 11 разів – Генштаб ЗСУ

Генштаб у ранковому зведенні 4 березня повідомив про атаки на Куп’янському напрямку та авіаудари по трьох населених пунктах.

“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Вовчанськ, Великий Бурлук, Синьківка Харківської області. У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог здійснив 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка Харківської області, безуспішно намагаючись покращити своє тактичне положення“, – поінформували в Генштабі.

Російська артилерія за добу обстріляла 80 населених пунктів України. Також було сім ракетних та 50 авіаударів, 112 обстрілів з РСЗВ. На фронті – 78 бойових зіткнень.

“ Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника“, – підкреслили в ГШ.