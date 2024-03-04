Обстрелы: на Харьковщине есть пострадавший, Волчанск горел

На Харьковщине от российского обстрела пострадал 60-летний житель Купянского района, в течение суток оккупанты продолжали уничтожать Волчанск — там возникли пожары, сообщили в ХОВА и ГСЧС.

Дважды за сутки бойцы ГСЧС выезжали тушить пожары в Волчанске. Утром 3 марта прилетело по одноэтажному зданию учебного заведения — пожар охватил пять квадратных метров. Его быстро потушили, а затем в течение дня разбирали завалы. Вечером, в 19:28, РФ нанесла еще один удар, также возникло загорание, но спасатели, выехавшие тушить огонь, вынуждены были развернуться.

«В связи с повторными обстрелами спасатели были вынуждены вернуться к месту дислокации», — пояснила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, под обстрелами из артиллерии и минометов в течение суток было около 15 населенных пунктов Харьковской области. КАБами ударили по Великому Бурлуку — там повредили склады и четыре жилых дома.

«Также оккупанты наносили удары по с. Кругляковка и Петропавловка Купянского района. Обратился 60-летний гражданский мужчина, медицинская помощь была оказана на месте», — сообщил Синегубов.

Фото с мест «прилетов» опубликовал отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.