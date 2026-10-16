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Вночі у Харкові з клумби вкрали понад 30 кущів хризантем (фото)

Суспільство 13:53   16.10.2026
Вікторія Яковенко
Вночі у Харкові з клумби вкрали понад 30 кущів хризантем (фото) Фото: СКП “Харківзеленбуд”

32 кущі хризантем вкрали вночі з клумби на Захисників України, повідомили у СКП “Харківзеленбуд”.

Комунальники зазначили: яскраву композицію з хризантем висадили тут лише три тижні тому.

“Але знайшлася якась особа, що видерла 32 кущі за ніч! Звісно, поліція буде шукати крадія, але питання до таких людей – що з вами не так? Шкода праці фахівців, які виростили ці квіти, висадили, дбали про них”, – звернулись у КП.

клумбу ограбили в Харькове
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
клумбу ограбили в Харькове
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
клумбу ограбили в Харькове
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
клумбу ограбили в Харькове
Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Нагадаємо, хризантеми висадили 7 жовтня у Сквері митрополитів та на Лопанській набережній у Харкові, повідомляла пресслужба мерії. Квіти для композицій виростили у теплицях СКП “Харківзеленбуд».

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2026 в 13:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "32 кущі хризантем вкрали вночі з клумби на Захисників України, повідомили у СКП “Харківзеленбуд”.".