Вночі у Харкові з клумби вкрали понад 30 кущів хризантем (фото)

32 кущі хризантем вкрали вночі з клумби на Захисників України, повідомили у СКП “Харківзеленбуд”.

Комунальники зазначили: яскраву композицію з хризантем висадили тут лише три тижні тому.

“Але знайшлася якась особа, що видерла 32 кущі за ніч! Звісно, поліція буде шукати крадія, але питання до таких людей – що з вами не так? Шкода праці фахівців, які виростили ці квіти, висадили, дбали про них”, – звернулись у КП.

Нагадаємо, хризантеми висадили 7 жовтня у Сквері митрополитів та на Лопанській набережній у Харкові, повідомляла пресслужба мерії. Квіти для композицій виростили у теплицях СКП “Харківзеленбуд».