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Лебеді переїхали з Центрального парку Харкова: де зимуватимуть птахи

Суспільство 14:36   14.10.2026
Вікторія Яковенко
Лебеді переїхали з Центрального парку Харкова: де зимуватимуть птахи Фото: Центральний парк Харкова

Сьогодні, 14 жовтня, на традиційну зимівлю до зоопарку з Центрального парку Харкова перевезли лебедів.

«Фахівці перевезли птахів до вольєра для водоплавних. Тут лебеді перечекають холоди в теплі й безпеці, під постійним наглядом зоологів», – зазначили у пресслужбі парку.

Там додали, навесні, щойно потеплішає, птахи повернуться до своєї літньої резиденції в Центральному парку.

Нагадаємо, хризантеми висадили 7 жовтня у Сквері митрополитів та на Лопанській набережній у Харкові, повідомляла пресслужба мерії. Квіти для композицій виростили у теплицях СКП “Харківзеленбуд».

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2026 в 14:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 14 жовтня, на традиційну зимівлю до зоопарку з Центрального парку Харкова перевезли лебедів.".