Лебеді переїхали з Центрального парку Харкова: де зимуватимуть птахи

Сьогодні, 14 жовтня, на традиційну зимівлю до зоопарку з Центрального парку Харкова перевезли лебедів.

«Фахівці перевезли птахів до вольєра для водоплавних. Тут лебеді перечекають холоди в теплі й безпеці, під постійним наглядом зоологів», – зазначили у пресслужбі парку.

Там додали, навесні, щойно потеплішає, птахи повернуться до своєї літньої резиденції в Центральному парку.

Нагадаємо, хризантеми висадили 7 жовтня у Сквері митрополитів та на Лопанській набережній у Харкові, повідомляла пресслужба мерії. Квіти для композицій виростили у теплицях СКП “Харківзеленбуд».