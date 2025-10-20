Live
Лебеді переїхали з Центрального парку Харкова: чому і куди (фото)

Суспільство 12:42   20.10.2025
Вікторія Яковенко
Лебеді переїхали з Центрального парку Харкова: чому і куди (фото) Фото: Центральний парк Харкова

На зимівлю до зоопарку з Центрального парку Харкова перевезли лебедів.

«Фахівці-зоологи вранці виловили птахів та випустять їх на великому озері серед інших птахів», – розповіли у пресслужбі парку.

Там зазначили, що водойму у парку починають готувати до морозів. Там планують спустити воду, демонтувати фонтан. А прибережні рослини вивезуть на зберігання.

Фото: Центральний парк Харкова
Фото: Центральний парк Харкова
Фото: Центральний парк Харкова
Фото: Центральний парк Харкова
Фото: Центральний парк Харкова
Фото: Центральний парк Харкова
Фото: Центральний парк Харкова
Фото: Центральний парк Харкова

Нагадаємо, раніше в Центральному парку Харкова почали захищати рослини від морозів. Там прозвітували, що почали санітарну обробку насаджень. Рослини захищають від шкідників і збудників грибкових хвороб. Також проводять живлення калієм і фосфором, аби підвищити морозостійкість дерев і кущів.

Читайте також: Сад Шевченка почали готувати до зими: комунальники взялися за клумби (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Новини за темою:



