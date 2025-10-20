Live
Лебеди переехали из Центрального парка Харькова: почему и куда (фото)

Общество 12:42   20.10.2025
Виктория Яковенко
Лебеди переехали из Центрального парка Харькова: почему и куда (фото) Фото: Центральный парк Харькова

На зимовку в зоопарк из Центрального парка Харькова перевезли лебедей.

«Специалисты-зоологи утром выловили птиц и выпустят их на большом озере среди других птиц», — рассказали в пресс-службе парка.

Там отметили, что водоем в парке начинают готовить к морозам. Там планируют спустить воду, демонтировать фонтан. А прибрежные растения увезут на хранение.

лебедей перевезли из Центрального парка Харькова
Фото: Центральный парк Харькова
лебедей перевезли из Центрального парка Харькова
Фото: Центральный парк Харькова
лебедей перевезли из Центрального парка Харькова
Фото: Центральный парк Харькова
лебедей перевезли из Центрального парка Харькова
Фото: Центральный парк Харькова

Напомним, ранее в Центральном парке Харькова начали защищать растения от морозов. Там отчитались, что начали санитарную обработку насаждений. Растения защищают от вредителей и возбудителей грибковых заболеваний. Также производят питание калием и фосфором, чтобы повысить морозостойкость деревьев и кустов.

Читайте также: Сад Шевченко начали готовить к зиме: коммунальщики взялись за клумбы (фото)

Автор: Виктория Яковенко
