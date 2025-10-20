Лебеди переехали из Центрального парка Харькова: почему и куда (фото)
Фото: Центральный парк Харькова
На зимовку в зоопарк из Центрального парка Харькова перевезли лебедей.
«Специалисты-зоологи утром выловили птиц и выпустят их на большом озере среди других птиц», — рассказали в пресс-службе парка.
Там отметили, что водоем в парке начинают готовить к морозам. Там планируют спустить воду, демонтировать фонтан. А прибрежные растения увезут на хранение.
Напомним, ранее в Центральном парке Харькова начали защищать растения от морозов. Там отчитались, что начали санитарную обработку насаждений. Растения защищают от вредителей и возбудителей грибковых заболеваний. Также производят питание калием и фосфором, чтобы повысить морозостойкость деревьев и кустов.
