Центральный парк Харькова готовится к морозам: что делают (фото)

Общество 12:04   29.09.2025
Виктория Яковенко
Центральный парк Харькова готовится к морозам: что делают (фото) Фото: Центральный парк Харькова

В Центральном парке Харькова защищают растения от грядущих морозов.

«Ключевым элементом осеннего ухода есть внесение специализированных безазотных удобрений. На этом этапе мы исключаем азот, который стимулирует рост, при этом придаем приоритет калию и фосфору, которые повышают общую морозостойкость деревьев и кустов, и устойчивость корневой системы растений к низким температурам», — говорится в сообщении.

Также работники проводят санитарную обработку насаждений. В частности, опрыскивают стволы и ветки специальными растворами.

«Они должны уничтожить зимующие формы вредителей (личинок, яиц) и возбудителей грибковых болезней, которые могут храниться в трещинах коры или на почве. Заблаговременная обработка критически важна для предотвращения заболеваний растений весной», — подчеркнули в парке.

парк в Харькове готовят к зиме
Фото: Центральный парк Харькова
Напомним, в парке «Юность» в Холодногорском районе коммунальщики высадили более 300 редких деревьев и кустов. Как сообщили в Харьковском горсовете, растения предоставил бизнес.

Автор: Виктория Яковенко
