Редкие деревья и кусты появились в парке в Харькове: фото показала мэрия

Общество 13:39   26.09.2025
Виктория Яковенко
Редкие деревья и кусты появились в парке в Харькове: фото показала мэрия Фото: Харьковский горсовет

В парке «Юность» в Холодногорском районе коммунальщики высадили более 300 редких деревьев и кустов.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Там рассказали, что это стало частью эстафеты по высадке редких видов деревьев от КП «Объединение парков культуры и отдыха г. Харькова».

«Мероприятия провели при поддержке бизнеса, который предоставил растения предприятию», — добавили в мэрии.

редкие деревья в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
редкие деревья в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
редкие деревья в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
редкие деревья в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
редкие деревья в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, более 34 тысяч цветов высадили за лето во дворах многоэтажек Харькова. Такие данные о работе филиала «Благоустройство» предоставили в мэрии. Сотрудники обрезали более 67 тысяч кустов и подстригли живые изгороди протяженностью около 11 километров. А также ежемесячно косили траву на территории более тысячи гектаров.

Читайте также: Рекорд с начала войны: где на Харьковщине отремонтируют дорогу за 38 млн

Автор: Виктория Яковенко
