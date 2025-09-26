Редкие деревья и кусты появились в парке в Харькове: фото показала мэрия
Фото: Харьковский горсовет
В парке «Юность» в Холодногорском районе коммунальщики высадили более 300 редких деревьев и кустов.
Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Там рассказали, что это стало частью эстафеты по высадке редких видов деревьев от КП «Объединение парков культуры и отдыха г. Харькова».
«Мероприятия провели при поддержке бизнеса, который предоставил растения предприятию», — добавили в мэрии.
Напомним, более 34 тысяч цветов высадили за лето во дворах многоэтажек Харькова. Такие данные о работе филиала «Благоустройство» предоставили в мэрии. Сотрудники обрезали более 67 тысяч кустов и подстригли живые изгороди протяженностью около 11 километров. А также ежемесячно косили траву на территории более тысячи гектаров.
Читайте также: Рекорд с начала войны: где на Харьковщине отремонтируют дорогу за 38 млн
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: дерева, деревья, коммунальщики, кусты, новости Харькова, парк;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Редкие деревья и кусты появились в парке в Харькове: фото показала мэрия»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 сентября 2025 в 13:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В парке «Юность» в Холодногорском районе коммунальщики высадили более 300 редких деревьев и кустов.".