Непогода валила деревья и ломала ветви: последствия сильного ветра в Харькове
Фото: ХГС
Непогода только на придомовых территориях свалила семь деревьев, сообщает Харьковский горсовет.
Также зафиксировано падение 23 веток – все это устраняют коммунальщики.
Специалисты филиала «Благоустройство» КП «Шляхрембуд» оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья и ветки.
Также к работам присоединились сотрудники СКП «Харьковзеленстрой». На территориях, которыми занимается предприятие, непогода повредила 17 деревьев и шесть крупных веток. Большинство последствий непогоды коммунальщики уже убрали.
- • Дата публикации материала: 14 апреля 2026 в 17:43;