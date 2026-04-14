Непогода валила деревья и ломала ветви: последствия сильного ветра в Харькове

Непогода только на придомовых территориях свалила семь деревьев, сообщает Харьковский горсовет.

Также зафиксировано падение 23 веток – все это устраняют коммунальщики.

Специалисты филиала «Благоустройство» КП «Шляхрембуд» оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья и ветки.

Также к работам присоединились сотрудники СКП «Харьковзеленстрой». На территориях, которыми занимается предприятие, непогода повредила 17 деревьев и шесть крупных веток. Большинство последствий непогоды коммунальщики уже убрали.