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Последствия непогоды в Харькове показали коммунальщики (фото)

Общество 12:40   02.07.2024
Виктория Яковенко
Последствия непогоды в Харькове показали коммунальщики (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Харьковском горсовете опубликовали последствия вчерашней непогоды в городе.

В Основянском районе работники СКП «Харьковзеленстрой» и КП «Харьковблагоустройство» распиливают и вывозят поврежденные ветки, косят траву и убирают мусор.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 12:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете опубликовали последствия вчерашней непогоды в городе.".