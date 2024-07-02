Последствия непогоды в Харькове показали коммунальщики (фото)

В Харьковском горсовете опубликовали последствия вчерашней непогоды в городе.

В Основянском районе работники СКП «Харьковзеленстрой» и КП «Харьковблагоустройство» распиливают и вывозят поврежденные ветки, косят траву и убирают мусор.