Последствия непогоды в Харькове показали коммунальщики (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В Харьковском горсовете опубликовали последствия вчерашней непогоды в городе.
В Основянском районе работники СКП «Харьковзеленстрой» и КП «Харьковблагоустройство» распиливают и вывозят поврежденные ветки, косят траву и убирают мусор.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветки, коммунальщики, міськрада, муссор, непогода, последствия, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 12:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете опубликовали последствия вчерашней непогоды в городе.".