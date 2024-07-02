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Наслідки негоди у Харкові показали комунальники (фото)

Суспільство 12:40   02.07.2024
Вікторія Яковенко
Наслідки негоди у Харкові показали комунальники (фото) Фото: Харківська міськрада

У Харківській міськраді опублікували наслідки вчорашньої негоди у місті.

В Основ’янському районі працівники СКП «Харківзеленбуд» та КП «Харківблагоустрій» розпилюють і вивозять пошкоджені гілки, косять траву та прибирають сміття.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 12:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді опублікували наслідки вчорашньої негоди у місті.".