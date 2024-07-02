Леса на Харьковщине запретили посещать из-за жары
В связи с сухой и жаркой погодой на территории лесов Полтавской и Харьковской областей преобладает самый высокий — 5 уровень пожарной опасности. Так что посещать их – запрещено.
Об этом сообщили в Слобожанском лесном офисе. Отмечается, что в филиалах офиса работает 40 рейдовых бригад, постоянно контролирующих пожарную ситуацию в лесах.
«Лесники постоянно проводят ряд профилактических мероприятий, чтобы обезопасить лес от огня: прокладывают минерализованные полосы и разрывы, перекрывают внеплановые дороги, подрезают ветки в хвойных молодняках, проводят разъяснительную работу с населением», — говорится в сообщении.
Однако, добавили лесники, 90% случаев лесных пожаров происходит из-за человеческой халатности.
Чтобы не допустить возгораний в лесах, следует соблюдать следующие правила:
🔺 не разводить костры в лесу и лесопосадках,
🔺 не заезжать на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортными средствами,
🔺 не курить, не бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички, окурки,
🔺 не оставлять в лесу пропитанную маслом или другими горючими веществами тряпки,
🔺 не выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, а также других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу.
Для безопасного отдыха лесоводы создали сеть рекреационных пунктов, где можно комфортно отдохнуть, без ущерба для леса.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: жара, леса, лесники, отдых, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 12:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В связи с сухой и жаркой погодой на территории лесов Полтавской и Харьковской областей преобладает самый высокий — 5 уровень пожарной опасности. Так что посещать их – запрещено.".