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Леса на Харьковщине запретили посещать из-за жары

Общество 12:23   02.07.2024
Виктория Яковенко
Леса на Харьковщине запретили посещать из-за жары Фото: Слобожанский лесной офис

В связи с сухой и жаркой погодой на территории лесов Полтавской и Харьковской областей преобладает самый высокий — 5 уровень пожарной опасности. Так что посещать их – запрещено.

Об этом сообщили в Слобожанском лесном офисе. Отмечается, что в филиалах офиса работает 40 рейдовых бригад, постоянно контролирующих пожарную ситуацию в лесах.

«Лесники постоянно проводят ряд профилактических мероприятий, чтобы обезопасить лес от огня: прокладывают минерализованные полосы и разрывы, перекрывают внеплановые дороги, подрезают ветки в хвойных молодняках, проводят разъяснительную работу с населением», — говорится в сообщении.

Однако, добавили лесники, 90% случаев лесных пожаров происходит из-за человеческой халатности.

Чтобы не допустить возгораний в лесах, следует соблюдать следующие правила:

🔺 не разводить костры в лесу и лесопосадках,

🔺 не заезжать на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортными средствами,

🔺 не курить, не бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички, окурки,

🔺 не оставлять в лесу пропитанную маслом или другими горючими веществами тряпки,

🔺 не выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, а также других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу.

Для безопасного отдыха лесоводы создали сеть рекреационных пунктов, где можно комфортно отдохнуть, без ущерба для леса.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 12:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В связи с сухой и жаркой погодой на территории лесов Полтавской и Харьковской областей преобладает самый высокий — 5 уровень пожарной опасности. Так что посещать их – запрещено.".