Что натворила непогода в Харькове, показали коммунальщики (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В Харьковском горсовете опубликовали последствия непогоды в городе.
«Работники СКП «Харьковзеленстрой» совершили около 30 выездов, чтобы убрать деревья и ветки, упавшие из-за непогоды. Обращения горожан поступали из всех районов. Коммунальщики уже обрезали 20 веток и 10 деревьев. Работы продолжаются», — отметили в мэрии.
В частности, в Основянском районе по 14 адресам порывы ветра повредили пять деревьев и 20 веток.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветки, деревья, міськрада, непогода, последствия, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 13:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете опубликовали последствия непогоды в городе.".