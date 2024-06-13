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Что натворила непогода в Харькове, показали коммунальщики (фото)

Общество 13:36   13.06.2024
Виктория Яковенко
Что натворила непогода в Харькове, показали коммунальщики (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Харьковском горсовете опубликовали последствия непогоды в городе.

«Работники СКП «Харьковзеленстрой» совершили около 30 выездов, чтобы убрать деревья и ветки, упавшие из-за непогоды. Обращения горожан поступали из всех районов. Коммунальщики уже обрезали 20 веток и 10 деревьев. Работы продолжаются», — отметили в мэрии.

В частности, в Основянском районе по 14 адресам порывы ветра повредили пять деревьев и 20 веток.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 13:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете опубликовали последствия непогоды в городе.".