Что натворила непогода в Харькове, показали коммунальщики (фото)

В Харьковском горсовете опубликовали последствия непогоды в городе.

«Работники СКП «Харьковзеленстрой» совершили около 30 выездов, чтобы убрать деревья и ветки, упавшие из-за непогоды. Обращения горожан поступали из всех районов. Коммунальщики уже обрезали 20 веток и 10 деревьев. Работы продолжаются», — отметили в мэрии.

В частности, в Основянском районе по 14 адресам порывы ветра повредили пять деревьев и 20 веток.