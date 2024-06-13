Що наробила негода у Харкові, показали комунальники (фото)

У Харківській міськраді опублікували наслідки негоди у місті.

«Працівники СКП «Харківзеленбуд» здійснили близько 30 виїздів, щоб прибрати дерева та гілки, які впали через негоду. Звернення містян надходили з усіх районів. Комунальники вже обрізали 20 гілок і 10 дерев. Роботи тривають», – зазначили у мерії.

Зокрема, в Основ’янському районі за 14 адресами пориви вітру пошкодили п’ять дерев і 20 гілок.