Що наробила негода у Харкові, показали комунальники (фото)
Фото: Харківська міськрада
У Харківській міськраді опублікували наслідки негоди у місті.
«Працівники СКП «Харківзеленбуд» здійснили близько 30 виїздів, щоб прибрати дерева та гілки, які впали через негоду. Звернення містян надходили з усіх районів. Комунальники вже обрізали 20 гілок і 10 дерев. Роботи тривають», – зазначили у мерії.
Зокрема, в Основ’янському районі за 14 адресами пориви вітру пошкодили п’ять дерев і 20 гілок.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ветки, деревья, міськрада, непогода, последствия, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 13:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді опублікували наслідки негоди у місті.".