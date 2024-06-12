Злива накрила Харків: вулиці затопило, авто перетворилися на човни (відео)
Харків’яни діляться в соцмережах відео сильного дощу, який накрив місто вдень 12 червня.
Так, в одному з телеграм-каналів жартують, що на Основі та проспекті Льва Ландау час діставати човни.
Доводиться буквально перепливати дорогу автомобілістам й на проспекті Байрона.
А на цьому відео намагається проїхати затоплену проїжджу частину тролейбус.
Відео із соцмереж
Регіональний центр із гідрометеорології раніше попереджав про небезпечну погоду на Харківщині у другій половині доби – грози, місцями град та шквали.
Через негоду частково залишилася без світла центральна частина міста Дергачі, повідомив голова громади Вячеслав Задоренко. За його словами, енергетики вже розпочали роботи, відновити електропостачання планують до кінця доби.
Як повідомлялося, у першій декаді червня на Харківщині посилювалася посуха. Ефективні опади (22 – 27 мм) були лише у центральній та південно-західній частинах регіону.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 17:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни діляться в соцмережах відео сильного дощу, який накрив місто вдень 12 червня".