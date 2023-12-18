Затопило міст: на Харківщині негода відрізала село від цивілізації

Допомогти дістатися до залізничної станції керівництво Сахновщинської громади на Харківщині просять мешканці села Аполлонівка.

“Просимо вас надати допомогу, підняти з води, перехідний місток через річку до станції 146 км.Це для більшості сільчан єдиний доступний шлях виїхати у справах, — звернулася до голови Сахновщинської громади місцева мешканка Світлана Шатилова у групі місцевої газети “Колос” у фейсбуці.

Село розташоване на березі річки Орель. Щоб дістатися до залізничної станції, людям необхідно перетнути річку – і єдиний доступний поблизу пішохідний міст опинився у воді через сильні опади, які випали на Харківщині за минулі тижні.