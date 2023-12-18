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Затопило міст: на Харківщині негода відрізала село від цивілізації

Події 10:53   18.12.2023
Оксана Горун
Затопило міст: на Харківщині негода відрізала село від цивілізації

Допомогти дістатися до залізничної станції керівництво Сахновщинської громади на Харківщині просять мешканці села Аполлонівка.

Просимо вас надати допомогу, підняти з води, перехідний місток через річку до станції 146 км.Це для більшості сільчан єдиний доступний шлях виїхати у справах, — звернулася до голови Сахновщинської громади місцева мешканка Світлана Шатилова у групі місцевої газети “Колос” у фейсбуці.

Село розташоване на березі річки Орель. Щоб дістатися до залізничної станції, людям необхідно перетнути річку – і єдиний доступний поблизу пішохідний міст опинився у воді через сильні опади, які випали на Харківщині за минулі тижні.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 10:53;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Допомогти дістатися до залізничної станції керівництво Сахновщинської громади на Харківщині просять мешканці села Аполлонівка".