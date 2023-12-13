Росіяни обстрілом перебили мережі: газ повернули до 950 будинків на Харківщині

На Харківщині відновили газопостачання 950 домоволодінь, повідомила харківська філія “Газмережі”. Без газу були жителі Великобурлуцької громади, по якій через кордон били росіяни.

“Газмережі” відновили газопостачання після обстрілів до 950 домоволодінь Великобурлуцької громади. Під час обстрілів армією рф території Великобурлуцької громади були пошкоджені газорозподільні мережі, якими газ надходить до споживачів. Ворог залишив без опалення та можливості приготувати їжу мешканців 1007 житлових будинків“, – повідомила пресслужба харківської філії “Газмережі”.

За інформацією газовиків, армія окупантів перебила газопровід і водопровід, що знаходився поруч. Внаслідок цього пошкоджені газові мережі затопило.

“Попри складнощі, протягом доби газовики виконали основну частину відновлювальних робіт на мережі та відновили газопостачання для 950 родин Великобурлуцької громади. Ремонтні роботи тривають”, – поінформували фахівці.