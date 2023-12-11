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РФ пошкодила газопровід на Харківщині: без газу тисяча жителів – Міненерго

Суспільство 11:11   11.12.2023
Вікторія Яковенко
РФ пошкодила газопровід на Харківщині: без газу тисяча жителів – Міненерго Фото: Міністерство енергетики України

Внаслідок бойових ворожих дій в Харківській області пошкоджений розподільний сталевий підземний газопровід.

За даними Міністерства енергетики України, в регіоні без газу залишилася понад тисяча мешканців.

«За добу відновлено електропостачання 44 абонентам. Наразі триває огляд мереж, пошкоджених внаслідок нових обстрілів, у чотирьох – п’яти громадах області», – додали в Міненерго.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 11:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок бойових ворожих дій в Харківській області пошкоджений розподільний сталевий підземний газопровід.".