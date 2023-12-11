РФ пошкодила газопровід на Харківщині: без газу тисяча жителів – Міненерго
Фото: Міністерство енергетики України
Внаслідок бойових ворожих дій в Харківській області пошкоджений розподільний сталевий підземний газопровід.
За даними Міністерства енергетики України, в регіоні без газу залишилася понад тисяча мешканців.
«За добу відновлено електропостачання 44 абонентам. Наразі триває огляд мереж, пошкоджених внаслідок нових обстрілів, у чотирьох – п’яти громадах області», – додали в Міненерго.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 11:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок бойових ворожих дій в Харківській області пошкоджений розподільний сталевий підземний газопровід.".