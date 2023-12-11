РФ пошкодила газопровід на Харківщині: без газу тисяча жителів – Міненерго

Внаслідок бойових ворожих дій в Харківській області пошкоджений розподільний сталевий підземний газопровід.

За даними Міністерства енергетики України, в регіоні без газу залишилася понад тисяча мешканців.

«За добу відновлено електропостачання 44 абонентам. Наразі триває огляд мереж, пошкоджених внаслідок нових обстрілів, у чотирьох – п’яти громадах області», – додали в Міненерго.