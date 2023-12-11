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РФ повредила газопровод на Харьковщине: без газа тысяча жителей — Минэнерго

Общество 11:11   11.12.2023
Виктория Яковенко
РФ повредила газопровод на Харьковщине: без газа тысяча жителей — Минэнерго Фото: Министерство энергетики Украины

В результате боевых вражеских действий в Харьковской области поврежден распределительный стальной подземный газопровод.

По данным Министерства энергетики Украины, в регионе без газа осталось более тысячи жителей.

«За сутки возобновлено электроснабжение 44 абонентам. Сейчас продолжается обзор сетей, поврежденных в результате новых обстрелов, в четырех — пяти громадах области», — добавили в Минэнерго.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 11:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате боевых вражеских действий в Харьковской области поврежден распределительный стальной подземный газопровод.".