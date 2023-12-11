РФ повредила газопровод на Харьковщине: без газа тысяча жителей — Минэнерго

В результате боевых вражеских действий в Харьковской области поврежден распределительный стальной подземный газопровод.

По данным Министерства энергетики Украины, в регионе без газа осталось более тысячи жителей.

«За сутки возобновлено электроснабжение 44 абонентам. Сейчас продолжается обзор сетей, поврежденных в результате новых обстрелов, в четырех — пяти громадах области», — добавили в Минэнерго.