РФ повредила газопровод на Харьковщине: без газа тысяча жителей — Минэнерго
Фото: Министерство энергетики Украины
В результате боевых вражеских действий в Харьковской области поврежден распределительный стальной подземный газопровод.
По данным Министерства энергетики Украины, в регионе без газа осталось более тысячи жителей.
«За сутки возобновлено электроснабжение 44 абонентам. Сейчас продолжается обзор сетей, поврежденных в результате новых обстрелов, в четырех — пяти громадах области», — добавили в Минэнерго.
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 11:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате боевых вражеских действий в Харьковской области поврежден распределительный стальной подземный газопровод.".