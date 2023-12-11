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Авиаудары по пяти населенным пунктам Харьковщины нанесла армия РФ — Генштаб

Происшествия 07:47   11.12.2023
Оксана Горун
Авиаудары по пяти населенным пунктам Харьковщины нанесла армия РФ — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил об атаках врага на Купянском направлении и ударах по территории Харьковской области.

«Авиационные удары получили: Петропавловка, Песчаное, Первомайское, Чернещина, Дружелюбовка Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

Также населенные пункты области — среди 100 тех в Украине, которые оказались под артиллерийскими обстрелами армии РФ. В целом за сутки по территории страны россияне нанесли три ракетных и 61 авиационный удар, совершили 67 обстрелов из РСЗО.

На фронте зафиксировали 98 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили четыре атаки врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области», — проинформировал Генштаб.

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За сутки украинские ракетчики поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага и склад российских боеприпасов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 07:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил об атаках врага на Купянском направлении и ударах по территории Харьковской области".