Авиаудары по пяти населенным пунктам Харьковщины нанесла армия РФ — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил об атаках врага на Купянском направлении и ударах по территории Харьковской области.

«Авиационные удары получили: Петропавловка, Песчаное, Первомайское, Чернещина, Дружелюбовка Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

Также населенные пункты области — среди 100 тех в Украине, которые оказались под артиллерийскими обстрелами армии РФ. В целом за сутки по территории страны россияне нанесли три ракетных и 61 авиационный удар, совершили 67 обстрелов из РСЗО.

На фронте зафиксировали 98 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили четыре атаки врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области», — проинформировал Генштаб.

За сутки украинские ракетчики поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага и склад российских боеприпасов.