Авиаудары по пяти населенным пунктам Харьковщины нанесла армия РФ — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил об атаках врага на Купянском направлении и ударах по территории Харьковской области.
«Авиационные удары получили: Петропавловка, Песчаное, Первомайское, Чернещина, Дружелюбовка Харьковской области», — сообщили в Генштабе.
Также населенные пункты области — среди 100 тех в Украине, которые оказались под артиллерийскими обстрелами армии РФ. В целом за сутки по территории страны россияне нанесли три ракетных и 61 авиационный удар, совершили 67 обстрелов из РСЗО.
На фронте зафиксировали 98 боевых столкновений.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили четыре атаки врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области», — проинформировал Генштаб.
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За сутки украинские ракетчики поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага и склад российских боеприпасов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 07:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил об атаках врага на Купянском направлении и ударах по территории Харьковской области".