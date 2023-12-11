Авіаударів по п’ятьох населених пунктах Харківщини завдала армія РФ – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про атаки ворога на Куп’янському напрямку та удари по території Харківської області.

“Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Піщане, Першотравневе, Чернещина, Дружелюбівка Харківської області”, – повідомили в Генштабі.

Також населені пункти області – серед 100 тих в Україні, які опинилися під артилерійським обстрілом армії РФ. Загалом за добу по території країни росіяни завдали трьох ракетних та 61 авіаційного удару, здійснили 67 обстрілів з РСЗВ.

На фронті зафіксували 98 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області“, – поінформував Генштаб.

За добу українські ракетники вразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога та склад російських боєприпасів.