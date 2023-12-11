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Авіаударів по п’ятьох населених пунктах Харківщини завдала армія РФ – Генштаб

Події 07:47   11.12.2023
Оксана Горун
Авіаударів по п’ятьох населених пунктах Харківщини завдала армія РФ – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про атаки ворога на Куп’янському напрямку та удари по території Харківської області.

“Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Піщане, Першотравневе, Чернещина, Дружелюбівка Харківської області”, – повідомили в Генштабі.

Також населені пункти області – серед 100 тих в Україні, які опинилися під артилерійським обстрілом армії РФ. Загалом за добу по території країни росіяни завдали трьох ракетних та 61 авіаційного удару, здійснили 67 обстрілів з РСЗВ.

На фронті зафіксували 98 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області“, – поінформував Генштаб.

Читайте також:  Головні новини Харкова 11 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу

За добу українські ракетники вразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога та склад російських боєприпасів.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 07:47;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про атаки ворога на Куп’янському напрямку та удари по території Харківської області".