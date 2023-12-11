Авіаударів по п’ятьох населених пунктах Харківщини завдала армія РФ – Генштаб
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про атаки ворога на Куп’янському напрямку та удари по території Харківської області.
“Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Піщане, Першотравневе, Чернещина, Дружелюбівка Харківської області”, – повідомили в Генштабі.
Також населені пункти області – серед 100 тих в Україні, які опинилися під артилерійським обстрілом армії РФ. Загалом за добу по території країни росіяни завдали трьох ракетних та 61 авіаційного удару, здійснили 67 обстрілів з РСЗВ.
На фронті зафіксували 98 бойових зіткнень.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області“, – поінформував Генштаб.
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За добу українські ракетники вразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога та склад російських боєприпасів.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 07:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про атаки ворога на Куп’янському напрямку та удари по території Харківської області".