Головні новини Харкова 11 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:38

Генштаб повідомив про п’ять авіаударів і чотири атаки на Харківщині

“Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Піщане, Першотравневе, Чернещина, Дружелюбівка Харківської області”, – поінформували в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки армії РФ у районах Синьківки та Петропавлівки.

07:00

Ніч у Харкові пройшла без тривог, країну атакували “шахедами” та ракетами

У Харкові повітряна тривога востаннє пролунала увечері 10 грудня – о 22:08. Відбій дали о 22:57. У багатьох регіонах України ніч видалася неспокійною. Армія РФ атакувала країну 18 “шахедами” з окупованого Криму, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

“Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування “Південь”. Більшість – на Миколаївщині”, – поінформували захисники неба.

Під ранок – близько 4:00 росіяни запустили вісім балістичних ракет по Київській області.

“Удар був завданий з північного напрямку, попередньо – з Брянської області Росії. Усі вісім цілей були знищені зенітними ракетними підрозділами повітряного командування “Центр”, – повідомили ПС ЗСУ.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про чотирьох постраждалих – усі дорослі, допомогу їм надали на місці.