Головні новини Харкова 11 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:38
Генштаб повідомив про п’ять авіаударів і чотири атаки на Харківщині
“Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Піщане, Першотравневе, Чернещина, Дружелюбівка Харківської області”, – поінформували в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки армії РФ у районах Синьківки та Петропавлівки.
07:00
Ніч у Харкові пройшла без тривог, країну атакували “шахедами” та ракетами
У Харкові повітряна тривога востаннє пролунала увечері 10 грудня – о 22:08. Відбій дали о 22:57. У багатьох регіонах України ніч видалася неспокійною. Армія РФ атакувала країну 18 “шахедами” з окупованого Криму, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
“Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування “Південь”. Більшість – на Миколаївщині”, – поінформували захисники неба.
Під ранок – близько 4:00 росіяни запустили вісім балістичних ракет по Київській області.
“Удар був завданий з північного напрямку, попередньо – з Брянської області Росії. Усі вісім цілей були знищені зенітними ракетними підрозділами повітряного командування “Центр”, – повідомили ПС ЗСУ.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про чотирьох постраждалих – усі дорослі, допомогу їм надали на місці.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, ночь, ракети, тревога;
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".