РФ перекидає штурмові підрозділи: що відбувається під Куп’янськом – Сирський

Армія РФ продовжує вести наступальні дії на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, повідомив командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський.

«Щоб створити умови для блокування Куп’янська противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка. Втім, несе значні втрати у живій силі. У зв’язку з чим почав перекидати у цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві. Крім того, активні наступальні дії російські окупанти здійснюють на напрямках Новоселівське, Стельмахівка, Лиман Перший та у напрямку Сіверська», – зазначив Сирський.

Він також повідомив, що на Лиманському напрямку ворог намагається витіснити українські війська за річку Чорний Жеребець та з району Серебрянського лісництва.

А на Бахмутському напрямку для штурмових дій окупанти використовують повітряно-десантні підрозділи, частини спеціального призначення та 200 окремої мотострілецької бригади північного флоту.

Сирський зазначив, що на Сході втрати росіян загиблими приблизно у вісім разів вищі за втрати українських Сил оборони.

«Не зважаючи на це, російські окупанти роблять ставку саме на людський ресурс. На відміну від ворога, українські сили оборони намагаються досягати успіху шляхом вдалих тактичних дій, влучного вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння. Лише за листопад сили оборони знищили близько одинадцяти тисяч особового складу ворога та понад 1100 одиниць військової техніки: близько 130 танків та 260 одиниць артилерії та мінометів різних калібрів», – додав Сирський.